Мартиросян философски отнесся к загадочной госпитализации актера «Штрафбата»

Актер Георгий Мартиросян философски прокомментировал экстренную госпитализацию своего коллеги, звезды сериала «Штрафбат» Игоря Регнера. Тот оказался в больнице с множественными переломами, полученными при загадочных обстоятельствах.

«Обязательно держаться и не падать духом. Все что с нами происходит, совершенно случайно. Не падать духом и побороть все недуги, которые у него теперь есть», — сказал Мартиросян в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Регнер попал в Боткинскую больницу Петербурга с множественными переломами 23 июля. У него диагностировали тупую травму груди, несколько переломов ребер и перелом левой лучевой кости.

Есть две основные версии того, как 56-летний актер мог получить травмы. Первая — его избили. Вторая — Регнер пострадал без чужой «помощи»; он страдает от онкологического заболевания, ему тяжело ходить и он нередко падает. Самого артиста опросить не удалось, он уже шесть дней лежит в реанимации без сознания.

Игорь Регнер исполнил более 60 ролей в различных отечественных фильмах и сериалах. В их числе «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Любить по-русски-2», «Китайский сервиз», «В круге первом», «Солдаты», «Час Волкова», «Лесник» и многие другие.

Как писал 5-tv.ru, полиция начала проверку после того, как Игорь Регнер попал в больницу.