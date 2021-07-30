🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июля, убывающая Луна находится в Овна. Это благоприятный день для всех, кто родился под покровительством огненных знаков зодиака, но при этом совладать со стихией будет непросто многим. Так что астрологи призывают особенно внимательно относиться ко всему, что связано с огнем. В то же время день будет благоприятным для решительных действий и риска. Не бойтесь принимать решения и брать ответственность, удача обязательно будет на вашей стороне!

♈ Овен

Овны, не забывайте свои сны. Представители вашего знака зодиака прекрасно умеют заглядывать за завесу, прикрывающую нас от невидимого мира. Обязательно пользуйтесь этим умением сегодня. День вообще хорош для любого вида оккультных занятий — не упускайте возможности сварить прекрасное зелье от утренней вялости, или приворожите своего партнера вкусным борщом.

Космический совет: найдите магию в обыденном.

♉ Телец

Тельцы, движение — это конечно жизнь, но сегодня, ради бога, остановитесь! Спешить некуда. Наслаждайтесь простыми удовольствиями, которые предлагает вам жизнь, — например, делитесь чашкой имбирного чая с любимым человеком или смотрите, как садится солнце. Попутно анализируйте прошлый опыт — это даст вам перспективу, с которой вы сможете начать заново двигаться к одним вам известной цели.

Космический совет: не надо никуда спешить.

♊ Близнецы

Близнецы, перестаньте пытаться найти все ответы сразу. Пусть «один шаг за раз» будет вашей мантрой во время движения к цели. И не забывайте прислушиваться к себе, ваша феноменальная интуиция никуда не делась. Слушайте тетушку Мудрость, сидящую внутри вас и следуйте дорожной карте, разработанной ею. Несмотря на кажущееся безразличие начальства к вашему трудовому рвению — прибавка к зарплате или премия не за горами.

Космический совет: сосредоточьтесь на одном шаге за раз.

♋ Рак

Понимание чьих-либо страданий — лучший подарок, который вы можете дать другому человеку. Ведь именно так и проявляются истинные чувства! Ведь если вы не понимаете, вы не можете любить. Пусть эти слова откроют ваше сердце и ваши глаза. У вас есть сила, чтобы изменить мир вокруг с помощью доброты и сострадания. Сегодня важно провести время с близкими. Разговор с родителями или с человеком, которого вы уважаете, может быть особенно значимым.

Космический совет: проведите время с близкими.

♌ Лев

Поделиться своими историями — это лекарство. Раскрыть свои самые темные секреты и самые глубокие страхи — это лекарство. Суть настоящей дружбы в том, что близкие позволяют вам быть самой достоверной версией себя. Они дают вам пространство для роста, развития и воплощения в жизнь вашего самого высокого потенциала. Осознайте важность этих связей. Независимо от того, насколько забит ваш график, найдите время, чтобы быть рядом с теми, кого любите.

Космический совет: откройте свое сердце близким людям.