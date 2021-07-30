🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июля, Луна в Овне удачный день для решительных действий. В то же время людям стоит быть аккуратными с огнем — с этой стихией сегодня будет трудно совладать.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июля, убывающая Луна находится в Овна. Это благоприятный день для всех, кто родился под покровительством огненных знаков зодиака, но при этом совладать со стихией будет непросто многим. Так что астрологи призывают особенно внимательно относиться ко всему, что связано с огнем. В то же время день будет благоприятным для решительных действий и риска. Не бойтесь принимать решения и брать ответственность, удача обязательно будет на вашей стороне!
♈ Овен
Овны, не забывайте свои сны. Представители вашего знака зодиака прекрасно умеют заглядывать за завесу, прикрывающую нас от невидимого мира. Обязательно пользуйтесь этим умением сегодня. День вообще хорош для любого вида оккультных занятий — не упускайте возможности сварить прекрасное зелье от утренней вялости, или приворожите своего партнера вкусным борщом.
Космический совет: найдите магию в обыденном.
♉ Телец
Тельцы, движение — это конечно жизнь, но сегодня, ради бога, остановитесь! Спешить некуда. Наслаждайтесь простыми удовольствиями, которые предлагает вам жизнь, — например, делитесь чашкой имбирного чая с любимым человеком или смотрите, как садится солнце. Попутно анализируйте прошлый опыт — это даст вам перспективу, с которой вы сможете начать заново двигаться к одним вам известной цели.
Космический совет: не надо никуда спешить.
♊ Близнецы
Близнецы, перестаньте пытаться найти все ответы сразу. Пусть «один шаг за раз» будет вашей мантрой во время движения к цели. И не забывайте прислушиваться к себе, ваша феноменальная интуиция никуда не делась. Слушайте тетушку Мудрость, сидящую внутри вас и следуйте дорожной карте, разработанной ею. Несмотря на кажущееся безразличие начальства к вашему трудовому рвению — прибавка к зарплате или премия не за горами.
Космический совет: сосредоточьтесь на одном шаге за раз.
♋ Рак
Понимание чьих-либо страданий — лучший подарок, который вы можете дать другому человеку. Ведь именно так и проявляются истинные чувства! Ведь если вы не понимаете, вы не можете любить. Пусть эти слова откроют ваше сердце и ваши глаза. У вас есть сила, чтобы изменить мир вокруг с помощью доброты и сострадания. Сегодня важно провести время с близкими. Разговор с родителями или с человеком, которого вы уважаете, может быть особенно значимым.
Космический совет: проведите время с близкими.
♌ Лев
Поделиться своими историями — это лекарство. Раскрыть свои самые темные секреты и самые глубокие страхи — это лекарство. Суть настоящей дружбы в том, что близкие позволяют вам быть самой достоверной версией себя. Они дают вам пространство для роста, развития и воплощения в жизнь вашего самого высокого потенциала. Осознайте важность этих связей. Независимо от того, насколько забит ваш график, найдите время, чтобы быть рядом с теми, кого любите.
Космический совет: откройте свое сердце близким людям.
♍ Дева
Девы, любовь — это игра как минимум для двоих. Если вы вдруг поняли, что вам давно не передавали пас и вместе с вами не радовались удачному голу, то впору задуматься, а зачем вам нужен такой недофутбол. Что вообще вы получаете от таких отношений. Пусть вашим словом дня станет «взаимность». Только не торопитесь расставаться с партнером, вдруг он просто не догадывается, что вам не хватает его внимания и заботы. Сначала поговорите, а уж потом принимайте решение.
Космический совет: пусть взаимность будет вашим волшебным словом.
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♎ Весы
У Весов сегодня тот самый день, когда весь мир смотрит в ту же сторону, что и они. Поэтому удаваться будут любые дела, от генеральной уборки в квартире до захвата мира. Хотя с последним, это же вы не серьезно? 30 июля можно будет наконец решиться сделать предложение своей любимой девушке, с большой долей вероятности она согласится на ваше «долго и счастливо».
Космический совет: Вселенная работает с вами, чтобы помочь вам создать лучшую жизнь.
♏ Скорпион
Не позволяйте сплетням добраться до вас, Скорпионы! Вы, вероятно, делаете других неуверенными, будучи самой яркой личностью. В ближайшие дни у вас будет больше ясности в том, кто ваши друзья и кого вы хотели бы удалить из своего круга. Лучше быть бдительными даже на профессиональном фронте. Хорошенько подумайте, прежде чем делать что-то, к чему вы не готовы.
Космический совет: присмотритесь к своему окружению, может быть кто-то вам вовсе не друг.
♐ Стрелец
Рутина смертельна, Стрельцы! Продолжайте действовать игриво, даже если вы серьезно относитесь к созданию качественной работы. Хороший способ задействовать этот резерв — это совершить то, что каждый день пробуждает в вас ребенка. Считайте, что это ваш космический сигнал. Для тех, кто потерял чувство направления, сейчас самое время составить дорожную карту. Станьте хитрее со своей доской визуализации. Ох, как велики идеи, которые вы генерируете!
Космический совет: взгляните на мир глазами ребенка и вам многое откроется.
♑ Козерог
Если вы не знаете, куда идете, ни одна дорога не приведет вас туда, куда вы хотите. Ясность, Козероги, ясность! Пересмотрите жизнь, которую вы хотите создать в своем воображении, и начните планировать свой путь к ней. Установление конкретных целей является ключом к облегчению движения вперед. Вы обнаружите, что навыки некоторых людей особенно остры сегодня. Используйте это в своих интересах, соединяясь с нужными людьми и создавая более сильную сеть.
Космический совет: поставьте конкретную цель и начните движение к ней.
♒ Водолей
Если жизнь кажется вопросом с множественным выбором, то это потому, что так оно и есть. Изучите каждый из вариантов перед вами. В то время как некоторые действительно могут быть исполнены, другие же просто хорошо выглядят на бумаге. Вот тут и рождается мудрость, Водолеи. Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Выберите путь, который выровняет вас с золотым будущим, о котором вы мечтали. Да, это потребует от вас сказать несколько вещей — и это нормально. Ругать себя за то, что вы выбираете себя — это излишне.
Космический совет: правильный выбор приведет вас к счастливому будущему.
♊ Рыбы
Идея — это просто идея, пока вы не примените ее на практике. Сегодня звезды просят вас быть более инициативными. Как вы можете установить тренд, Рыбы? Как вы можете дать миру то, чего он никогда раньше не видел? Напишите первую главу своего путешествия к величию. Чтобы получить перспективу, поделитесь своим видением с близкими людьми, которые имеют для вас значение, и пусть они предоставят вам свою конструктивную критику.
Космический совет: пришло время применить свою замечательную идею на практике.
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