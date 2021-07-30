Игорь Крутой собрал звезд шоу-бизнеса в Турции, чтобы отпраздновать 67-летие

Музыкант, продюсер и композитор Игорь Крутой с размахом отметил свой 67-й день рождения в Турции. На вечеринку друга и коллеги прибыли главные звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе певица Алсу, Лев Лещенко, Наташа Королева с супругом Сергеем «Тарзаном» Глушко, Николай Цискаридзе и другие. Ведущим торжества с нескрываемым удовольствием стал Николай Басков.

Золотой голос России и заводной тамада в одном лице, он с раннего утра начал делиться с подписчиками кадрами подготовки к мероприятию. В особняке на берегу моря, где обосновалась семья именинника он запечатлел подготовку Крутого и его супруги Ольги к вечеринке. Композитор выглядел, как всегда, элегантно и скромно — синяя рубашки и белые брюки.

Его избранница же решила впечатлить гостей белоснежным брючным костюмом из атласной ткани, свой образ она дополнила золотым клатчем и огромным перстнем, усыпанным бриллиантами.

Instagram @nikolaibaskov

Праздник проходил на свежем воздухе в ресторане у самого берега моря. Взрослые дочери главного героя вечера выглядели безупречно в открытых вечерних нарядах, младшенькая с удовольствием общалась со знаменитыми гостями папы, танцевала и пела вместе с Басковым на сцене. Праздник начался с исполнения ведущим и гостями композиции «С днем рождения» на стихи Михаила Гуцериева.

«Думаю, стоит сказать вслух, что мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни, а не когда-то потом!» — восклицал Басков.

Instagram @koroleva__star

После танцев и многочисленных поздравлений Крутого настал черед торта. Трехъярусный десерт, усыпанный свежими ягодами и фейерверками композитор разрезал вместе с женой. Гости дружно аплодировали, ведущий неустанно пел и восхвалял именинника.

Сам Крутой поблагодарил каждого гостя за добрые слова. Он также вышел на сцену сам и исполнил хит «Звездопад», для которого сочинил музыку. Стихи для композиции написал Игорь Николаев — песня также есть и в его репертуаре. Присутствовавшие на мероприятии друзья и близкие Крутого от души веселились, общались друг с другом и танцевали. Благостная улыбка не сходила с лица 67-летнего композитора, который явно был в восторге от праздника.

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