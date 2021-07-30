Игорь Крутой собрал звезд шоу-бизнеса в Турции, чтобы отпраздновать 67-летие

|
Оксана Тарасова
1 021

Знаменитый композитор с размахом отметил день рождения. Среди звездных гостей на празднике были Алсу, Наташа Королева с Тарзаном, Лев Лещенко и многие другие, ведущим торжества стал Николай Басков.

Фото, видео: Instagram @olgakroutoi

Музыкант, продюсер и композитор Игорь Крутой с размахом отметил свой 67-й день рождения в Турции. На вечеринку друга и коллеги прибыли главные звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе певица Алсу, Лев Лещенко, Наташа Королева с супругом Сергеем «Тарзаном» Глушко, Николай Цискаридзе и другие. Ведущим торжества с нескрываемым удовольствием стал Николай Басков.

Золотой голос России и заводной тамада в одном лице, он с раннего утра начал делиться с подписчиками кадрами подготовки к мероприятию. В особняке на берегу моря, где обосновалась семья именинника он запечатлел подготовку Крутого и его супруги Ольги к вечеринке. Композитор выглядел, как всегда, элегантно и скромно — синяя рубашки и белые брюки.

Его избранница же решила впечатлить гостей белоснежным брючным костюмом из атласной ткани, свой образ она дополнила золотым клатчем и огромным перстнем, усыпанным бриллиантами.

Instagram @nikolaibaskov

Праздник проходил на свежем воздухе в ресторане у самого берега моря. Взрослые дочери главного героя вечера выглядели безупречно в открытых вечерних нарядах, младшенькая с удовольствием общалась со знаменитыми гостями папы, танцевала и пела вместе с Басковым на сцене. Праздник начался с исполнения ведущим и гостями композиции «С днем рождения» на стихи Михаила Гуцериева.

«Думаю, стоит сказать вслух, что мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни, а не когда-то потом!» — восклицал Басков.

Instagram @koroleva__star

После танцев и многочисленных поздравлений Крутого настал черед торта. Трехъярусный десерт, усыпанный свежими ягодами и фейерверками композитор разрезал вместе с женой. Гости дружно аплодировали, ведущий неустанно пел и восхвалял именинника.

Сам Крутой поблагодарил каждого гостя за добрые слова. Он также вышел на сцену сам и исполнил хит «Звездопад», для которого сочинил музыку. Стихи для композиции написал Игорь Николаев — песня также есть и в его репертуаре. Присутствовавшие на мероприятии друзья и близкие Крутого от души веселились, общались друг с другом и танцевали. Благостная улыбка не сходила с лица 67-летнего композитора, который явно был в восторге от праздника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной конфликта Игоря Крутого и певца Эмина Агаларова.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.19
-0.42 86.86
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:19
Звезда «Ворониных» рассказала о мужской энергии Табакова после скандала с Прокловой
13:11
Раскрыта причина желания пловца Рылова получать медаль в маске котика
13:02
Обрушение жилого дома в океан из-за шторма в Аргентине попало на видео
12:50
Журова о критике Бацарашкиной: раньше к ее стойке претензий не было
12:37
Взрыв произошел на химическом предприятии в Ростовской области
12:30
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Володи Маслова

Сейчас читают

Олимпийские игры в Токио 2021. Водное поло. Женщины. США — Россия — 18:5. Обзор матча
СК возбудил дело об убийстве школьницы полицейским под Самарой
Американцы посмеялись над стойкой Бацарашкиной и оконфузились
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака