Актер Джордж Клуни снова готовится стать отцом двойняшек

Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Аламуддин готовятся к рождению второй двойни. Об этом журналистам рассказали источники из близкого окружения пары. По словам инсайдеров, скоро скрывать от папарацци округлившийся живот будет очень сложно — у жены артиста заканчивается первый триместр беременности, и она становится заметной.

Новость о пополнении в семье, причем сразу на двух маленьких Клуни, счастливые знаменитости сообщили на ужине в роскошном ресторане Il Gatto Nero при гранд-отеле Tremezzo в итальянском городе Комо. Были приглашены только самые близкие — родственники и друзья.

Как отметил один из источников, 60-летний актер и его 43-летняя возлюбленная «кипели от радости» во время праздничного ужина. Они торжественно объявили о предстоящем событии.

«У Джорджа кружилась голова от волнения, и он не мог дождаться, чтобы рассказать всем… Новость была встречена всеми присутствовавшими добрыми пожеланиями. Джордж был очень горд, а Амаль сияла», — цитирует своего информатора американское издание OK!.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в сентябре 2014-го спустя год после знакомства. Церемонию бракосочетания провел друг артиста и бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. Через три года у пары появилась двойня — дочь Элла и сын Александр.

Амаль Аламуддин — британский юрист ливанского происхождения. Ее специализация — международное право, вопросы экстрадиции и защита прав человека. В 2004 году она заняла должность в Международном суде ООН. В 2010-м стала сотрудником Doughty Street Chambers. Среди клиентов этой юридической компании — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид и другие известные личности.

Клуни — двукратный обладатель премии «Оскар», самыми популярными фильмами с его участием можно назвать «Одиннадцать друзей Оушена», «От заката до рассвета», «Операция Арго», «Гравитация», «Майкл Клейтон». Особо любимы зрителем картины братьев-режиссеров Джоэла и Итана Коэнов с его участием — «О, где же ты, брат?», «После прочтения сжечь» и «Да здравствует Цезарь!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джордж Клуни относится к своему возрасту — актер откровенно рассказал, как воспринял 60-летний юбилей.