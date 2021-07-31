🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 июля, Луна в Тельце сулит представителям многих знаков зодиака удачный день для путешествий и встреч с близкими людьми. Проведите день в хорошей компании.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 июля, убывающая Луна в знаке Тельца, принесет представителям многих знаков зодиака благоприятный день для раскрытия своего творческого потенциала. Не упустите возможность узнать или попробовать что-то новое. Встречи с близкими людьми, а также знакомства с новыми людьми подарят заряд бодрости на следующую неделю. Также день будет удачным для поездок и путешествий. Не сидите дома, наслаждайтесь жизнью!
♈ Овен
Овны, вы развлекаетесь на всю катушку, но что произойдет, когда веселье закончится? Подумайте о тех, людях, которые вас окружают. Протянут ли они руку помощи в тот момент, когда будет плохо. Если да, то вы на правильном пути. Звезды также говорят, что есть большая вероятность встретить человека, который сыграет важную роль в вашей жизни.
Космический совет: подумайте о тех людях, которые вас окружают.
♉ Телец
Давайте поговорим о любви, Тельцы. Как ни странно, но стоит задуматься о том, как вы воспринимаете сами себя. Сейчас вам необходимо найти то, что вас вдохновит на смелые поступки. Что необходимо сделать в эти выходные: позволить себе то, что вы даете другим. Любовь к себе — это волшебное зелье, благодаря которому вы почувствуете вкус жизни во всей полноте.
Космический совет: позвольте себе то, что вы даете другим.
♊ Близнецы
Близнецы, каждый раз, когда вы чувствуете, что застряли или не можете двигаться, это, вероятно, по вашей собственной воле. Вы можете выбрать движение в любом направлении. Все, что вам нужно сделать, это поставить одну ногу перед другой. Грядут перемены и выбор того, что вы уже знаете, просто даст вам результаты, которые у вас уже есть. Используйте этот день, чтобы обдумать свой следующий ход и навсегда изменить игру для себя.
Космический совет: обдумайте свой следующий ход.
♋ Рак
Вы знаете вкус успеха, Раки, и у вас есть понимание, что такие вещи не происходят в одночасье. Поверьте, вы на правильном пути. На самом деле, вы, кажется, прокладываете свой собственный маршрут к цели. Пока вы продолжаете делать так, все будет хорошо. Для некоторых это может быть непростым временем. Не позволяйте однообразию одолеть вас. Прямо сейчас это важный момент в вашей жизни. Вы находитесь на пороге чего-то большего. Другим, возможно, придется позволить себе обновить свои навыки.
Космический совет: продолжайте делать маленькие шаги навстречу своей мечте.
♌ Лев
Львы, пришло время принять активные меры. Некоторые события могут оказаться вне вашего контроля. Конечно, есть небольшая вероятность того, что вы можете потерпеть неудачу или не достигнуть желаемого пункта назначения в нужное время. Но можете ли вы представить, как изменится ваша жизнь, когда вы повернете колесо Фортуны?
Космический совет: пришло время взять на себя ответственность за свои мысли и действия.
♍ Дева
Девы, хватит прятать голову в песок и делать вид, что вы тут совершенно ни при чем. Будьте честны сами с собой — вы точно знаете, что ответы, которые вы ищете, находятся внутри вас. Нужно только перестать суетиться и позволить своему внутреннему гуру показать вам правильную дорогу. Тем более, что все предупреждающие знаки вы уже благополучно проскочили, оставив их без должного внимания.
Космический совет: научитесь доверять своей интуиции.
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♎ Весы
Весы, идеи, которые посетили сегодня вашу светлую голову не просто «ветром надуло», их даровали вам свыше. А потому имейте совесть, отложите все бытовые хлопоты и полностью погрузитесь в обдумывание этих вселенских подсказок и начните уже, наконец, творить! Кстати, в процессе творчества не бойтесь довериться своей природе, и вы будете приятно поражены конечным результатом.
Космический совет: позвольте себе утонуть в своем искусстве.
♏ Скорпион
Страсть, вот что сегодня будет управлять Скорпионами. И не надо этого бояться. Наоборот, позвольте удовольствию «сделать» ваш день. Забудьте о графиках и расписаниях, закройтесь в квартире со своим любимым человеком и сломайте пару кроватей. И пусть соседи умрут от зависти или вызовут полицию. Одиноким Скорпионам не стоит расстраиваться — звезды пророчат скорое приятное знакомство.
Космический совет: пусть удовольствие «сделает» ваш день.
♐ Стрелец
Перестаньте ругаться и винить себя за болезни. Дайте вашему организму отдохнуть и набраться сил. Полюбите свое тело, и оно обязательно ответит вам взаимностью. Стрельцы, если вы будете работать на износ, вскоре ваше здоровье будет подорвано окончательно. Настолько, что в будущем придется потратить много сил и денег на лечение.
Космический совет: притормозите и перестаньте работать на износ.
♑ Козерог
Настало время принятия серьезного решения. Когда в жизни появляются два альтернативных варианта пути развития — выбирайте тот, который сложнее. Козероги, вам будет страшно и очень трудно. Однако если вы сейчас отступите, спрячетесь обратно в свое уютное гнездышко — не стоит ждать от будущего приятных перемен и кардинальных сдвигов.
Космический совет: дверь с табличкой «деньги, слава, счастье» можно открыть уже сейчас.
♒ Водолей
Пришло время уделить внимание духовным познаниям, Водолеи. Только не углубляйтесь в медитативные практики: что толку три часа сидеть в позе лотоса, если познать себя вам поможет душевный разговор с близким родственником за чашкой чая? Дайте себе шанс — узнайте о себе что-то новое и полюбите это.
Космический совет: к любому недостатку можно отнестись, как к причине стать лучше.
♊ Рыбы
Рыбы настолько чувствительны, что, когда оказываются на распутье, внутренний компас ведет их в верном направлении. Это можно сравнить только с зовом сердца. И, кстати, говоря о делах сердечных — Рыбы, как у вас там в последнее время на личном фронте? Если вы довольно редко видитесь со своей второй половинкой, главной целью сегодня будет именно встреча с близким человеком.
Космический совет: иногда, чтобы получить ответ, достаточно просто довериться зову своего сердца.
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