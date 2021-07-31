Все пошло не так: международная реакция на победы спортсменов из России в Токио

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены не оставляют шансов соперникам, собирая медали одну за другой. И все это несмотря на отсутствие флага и гимна. Представители зарубежных стран негодуют. Они не понимают, как «отсутсвующее» на играх государство, присутствует на них больше других?

Например, британские журналисты из The Guardian считают, что олимпийские успехи ROC сопряжены с «соблазнительно-неприличным» поведением спортсменов из РФ. Автор публикации не смог удержаться от упреков, на которые, по его словам, российским спортсменам «наплевать».

«Но все пошло не так. Сейчас трудно вспомнить Олимпиаду, где наказанная, но не испытывающая чувства вины Россия, которой формально в Токио вообще нет, присутствовала бы столь навязчиво и повсеместно», — написал автор.

Американское издание USA Today в недавней публикации описало реакцию гребчихи из США на победу гребчих из России. То, что Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро, вызвало у Меган Калмо «мерзкое чувство».

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство», — цитирует Калмо СМИ.

Одна из крупнейших газет Дании Jyllands-Posten заявила, что РФ «легко отделалась», и называет участие спортсменов в соревнованиях символической политикой.

«Ни для кого не секрет, что они представляют именно Россию, пусть никто и не размахивает российскими флагами и гимн не звучит», — приводит издание слова профессора Ханса Бунде.

А автор публикации в австралийском издании The Sydney Morning Herald явно не справился со своими эмоциями. Особенно сильное возмущение у него вызвала «абсурдная ситуация» с «командой ROC» в Токио, которую нельзя называть российской. При этом спортсмены из РФ выходят под флагом с олимпийскими кольцами, а во время их победы «звучит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, написанный знаменитейшим российским композитором Чайковским».

«Россия все же присутствует на Олимпийских играх так же явно, как и всегда. И это при том, что российское государство и множество его приспешников совершили самые вопиющие преступления против спорта, а также испоганили все, что есть хорошего в спорте», — возмутился австралийский журналист.

Как сообщает EADaily, на выпады в иностранной прессе уже отреагировали власти России. Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что российские спортсмены побеждают в честной борьбе. Сообщения о приеме ими допинга дипломат назвал голословными спекуляциями, которые «вызывают недоумение».

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Госдумы объяснила слова американки о гребчихах из РФ.