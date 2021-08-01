🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, Луна в Тельце благоволит заключению сделок и дальним путешествиям. День активный, но тяжелые нагрузки лучше исключить.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, на убывающей Луне в знаке Тельца следует избегать ссор и конфликтов. Любое неосторожно сказанное слово может серьезно обидеть близкого человека — отношения придется восстанавливать очень долго. Постарайтесь уделить внимание саморазвитию и домашним делам.
♈ Овен
Овны, вы находитесь в затруднительном положении из-за того, что не знаете, кто на самом деле вас окружает. Звезды намекают: пора провести жесткую ревизию. Сегодня будьте особо внимательны к поступкам людей. Присмотритесь к самому близкому человеку.
Космический совет: не доверяйте окружающим сокровенные тайны.
♉ Телец
Тельцы, если что-то не получается с первого раза, важно использовать вторую попытку. А если нужно — и третью. Успеха добиваются те люди, кто напролом идет к мечте, не замечая препятствий. Действуйте с холодной головой. Все получится.
Космический совет: будьте увереннее, действуйте решительно.
♊ Близнецы
Близнецы, новый день — это новая маленькая жизнь. У вас есть цели? Начните делать что-то, чтобы их достичь. Не идите на поводу у лени. Вам только кажется, что силы иссякли. Энергия появится, как только возникнет интерес. Попробуйте.
Космический совет: найдите занятие по душе.
♋ Рак
Раки, 1 августа для вас — день положительных эмоций. Встречайтесь с друзьями, навещайте близких, помогайте нуждающимся. За все добрые поступки сегодня воздастся втройне. Поверьте, карма существует.
Космический совет: созидайте и творите прекрасное.
♌ Лев
Львы, в последнее время вы стали часто сомневаться. От чего так происходит? На данном этапе у вас есть все, чтобы чувствовать себя счастливым. Если что-то не устраивает — попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом.
Космический совет: не зацикливайтесь на мелких неприятностях.
♍ Дева
Девы, вам необходимо раскрыть свой потенциал. Не бойтесь стучаться в закрытые двери, ищете возможность реализовать проекты мечты. Сегодня может встретиться человек, который даст очень ценный совет. Будьте начеку.
Космический совет: будьте внимательны к новой информации.
♎ Весы
Весы, 1 августа вам крупно повезет! Речь идет прежде всего о делах любовных, однако не стоит забывать и про работу. Вполне возможно, найдется решение какой-то глобальной проблемы. Главное: прислушивайтесь к знакам извне.
Космический совет: приготовьтесь к приятным сюрпризам.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня предстоит много встреч и разговоров. Будьте щепетильны к тому, о чем и с кем говорите. Не следует огульно доверять людям. Особенно, если видите их впервые. Постарайтесь держать себя в руках.
Космический совет: контролируйте все, что происходит вокруг.
♐ Стрелец
Стрельцы, как давно вы навещали родных и близких? Они по вам сильно скучают! Звезды напоминают: жизнь не состоит только из рабочей суеты. Порой нужно отвлекаться и на бытовые вещи. За ужином обсудите с любимыми насущное.
Космический совет: уделите внимание близким и друзьям.
♑ Козерог
Козероги, «ковидный» кризис почти миновал, вам необходимо подвести итоги. Сейчас, как никогда, важно понимать, какой запас средств в наличии. Не исключено, что в ближайшее время предстоят крупные траты. Позаботьтесь о том, чтобы не оказаться у «разбитого корыта».
Космический совет: проанализируйте доходы и расходы.
♒ Водолей
Водолеи, за первые два месяца лета вы слишком расслабились — пора приводить себя в тонус. Осенью ожидается много работы, поэтому жизненно необходимо сейчас зарядиться энергией. Впереди — целый август. У вас достаточно времени, чтобы пройти все обследования и нормализовать самочувствие.
Космический совет: начните решать проблемы со здоровьем.
♊ Рыбы
Рыбы, звезды предостерегают от чрезмерных нагрузок 1 августа. Речь идет не только о занятиях спортом, но и вашем ментальном здоровье. Старайтесь избегать ссор и конфликтов, отложите на понедельник трудные переговоры. Сейчас беседы по душам точно не принесут желаемого результата, а вот навредить могут запросто.
Космический совет: позвольте себе расслабиться по-настоящему.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп для всех знаков зодиака со 2 по 8 июля.
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