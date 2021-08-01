Врач развенчала ТОП-5 популярных мифов о вреде инъекций ботокса

«Уколы красоты», или всевозможные филлеры очень популярны в современном мире. Однако разбираются в технологии проведения процедур не все клиенты косметологов. С ростом спроса на услуги, неуклонно растет и количество мифов относительно препаратов, которые вводят людям. Кто-то считает их ядами, другие — целебным лекарством.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-дерматолог Инесса Олийниченко рассказала все об инновационном методе омоложения под названием «ботулинотерапия» и опровергла самые частые заблуждения.

Что такое ботокс?

Ботокс, а вернее ботулотоксин — органическое вещество, вырабатываемое бактериями Clostridium botulinum. Под кожу человека его вводят в минимальных дозировках. Этого хватает, чтобы зафиксировать хороший эффект, но и не навредить человеку. Препарат рассасывается в течение двух недель после попадания в организм, но прекрасный вид кожи сохраняется аж до пяти месяцев.

«В медицинских целях, например, в неврологии ботокс используется с девятилетнего возраста. В эстетической медицине мы имеем право использовать ботулинотерапию с 18 лет как для лечения повышенной потливости — гипергидроза подмышечного, ладонного, подошвенного, так и для коррекции мимических морщин», — отметила эксперт.

Инесса Олийниченко пояснила: противопоказаний к применению ботокса немного, но они все же есть. Инъекции никогда не будут ставить беременным и кормящим женщинам, лицам с обострением хронических заболеваний, людям с онкологией, миастеническим синдромом (мышечная слабость), в частности.

Миф № 1

Самое большое заблуждение — при помощи ботулотоксина можно «накачивать губы». Медик заметила, что этот препарат используется лишь для легкой коррекции внешнего вида кожи, заполнения миниатюрных ямок. Объема, как, например, та же гиалуроновая кислота, он не способен добавить. Даже если делать инъекции очень близко к контуру губ.

Миф № 2

Многие уверены, что при злоупотреблении инъекциями ботокса лицо станет похоже на маску. Олийниченко опровергла эти домыслы, добавив, что современные методики позволяют максимально сохранить естественную мимику человека. Когда за дело берется профессионал, он сначала тщательно изучает материал, с которым предстоит работать, и только после этого решает, как правильно действовать.

«Грамотный врач всегда должен оценить состояние лицевого скелета, мимической мускулатуры, чтобы подобрать правильную дозировку. Есть понятие „гипертонус мышц“. Он проявляется в том, что в покое морщины сохраняются. В таком случае мышцы в гипертонусе и мы как раз переводим гипертонус в норматонус. То есть убираем повышенную мимическую активность расслаблением мускулатуры, а не полной блокировкой», — уточнила врач.

Миф № 3

Опровергла Инесса Олийниченко и домыслы относительно привыкания человека к ботулотоксину. Она пояснила: желание клиента постоянно вкалывать новую порцию препарата банальной потребностью продлить эффект «идеального лица».

Если говорить о стандартах, то четкого расписания восполнения ботокса, конечно, нет. Одному человеку для поддержания красивой «картинки» необходима одна процедура в год, другому — две или три. Все зависит только от индивидуальных характеристик.

«Но в любом случае даже если вы прекратите инъецировать ботулотоксин, лицо останется на том уровне, когда вы прекратили инъекции, то есть отката назад не будет», — заявила косметолог.

Миф № 4

Полным вымыслом назвала врач предположение, что ботокс оказывает губительное воздействие на центральную нервную систему (ЦНС) человека и вызывает слабоумие. Она объяснила: многие связывают параличи и внезапное снижение активности мозга с болезнью под названием ботулизм, развитие которой провоцируют Clostridium botulinum. Однако для того, чтобы человек действительно пострадал, дозировку вводимого при ботулинотерапии препарата должны увеличить минимум в 500 раз.

«Мы используем минимальные дозировки, локально, точечно, в определенную зону, и эти инъекции не оказывают системного воздействия на организм. Любое лекарство в маленькой дозировке — это лекарство, а в большой дозировке является ядом — так и про ботокс», — заметила Инесса Олийниченко.

Миф № 5

Еще один распространенный миф — мужчины не вкалывают ботокс. «Еще как!» — ответила на это эксперт 5-tv.ru. Медик пояснила, что кавалеры страдают от тех же проблемы, что и женщины: мимические морщины, чрезмерная потливость. Все это прекрасно маскируется инъекциями. Так почему же сильному полу не воспользоваться шансом?

«Для мужчин это вообще одна из самых популярных и востребованных процедур. Поскольку у мужчин более плотная кожа и более интенсивно развиты мимические мышцы, дозировка практически в два раза превышает женскую. Но это никак не отражается на качестве процедуры», — подытожила врач-дерматолог.

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