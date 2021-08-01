Автомеханик из Краснодара превратил «шестерку» в смертоносную машину-огнемет

|
Оксана Тарасова
1 562

Своему детищу Ваган Микаелян дал звучное имя — «Дракон».

Фото, видео: ТАСС / Белозеров Юрий; Instagram @vaga_adrenalin

Автомеханик и блогер Ваган Микаелян из Краснодара превратил старый автомобиль ВАЗ-2106 «Жигули» в машину огнемет. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором продемонстрировал возможности своего изобретения. Старая «шестерка» в руках мастера превратилась в смертоносное орудие, которому дали звучное имя «Дракон».

На своей странице в Instagram Микаелян (как блогер он именует себя Вага Адреналин) показал, как устроена машина-огнемет. В багажнике «Жигулей» установлены четыре цистерны, к ним присоединены шланги, которые в свою очередь протянуты к месту, где у автомобиля расположены фары.

Для пробы механик сначала залил в баки воду. Убедившись, что система работает, он провел испытания с настоящим горючим. Его «Дракон» эпично выехал из гаража и выпустил две мощные горящие струи — пламя било из «шестерки» на несколько метров вперед.

«Друзья, вы видели, какой мощный огонь выдает „Дракон“! Так что 15 августа во время автобоя (популярные в Краснодаре соревнования. — Прим. ред.) первую проигравшую машину будем жечь „Драконом“!» — объявил автор пожароопасного творения.

Instagram @vaga_adrenalin

Подписчики пришли в восторг от увиденного. Драконы из сериала «Игра престолов», по мнению комментаторов, «отдыхают» рядом с таким железным зверем.

Вагу Адреналина друзья тут же прозвали призрачным гонщиком (аналогия с героем Николаса Кейджа в одноименном фильме. — Прим. ред.), а для его «Дракона» нашли массу областей применения — от патрулирования улиц до приготовления шашлыка. Главное, добавил один из пользователей, не перепутать включатель на панели управления, когда водитель решит включить дальний свет на трассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские автовладельцы начали получать штрафы за незаконный тюнинг.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.14
-0.05 86.99
0.13
Уходящая Коза дарит сюрпризы: Китайский гороскоп на неделю с 2 по 8 авгус...

Последние новости

14:31
Легенда Ironman поблагодарил Путина после «железной» гонки в Петербурге
14:23
Леонид Куравлев начал падать в обмороки из-за проблем с давлением
14:15
Пьяный петербуржец открыл стрельбу в очереди за продуктами и попал на видео
13:59
DJ Smash и РЖД создали совместный клип ко Дню железнодорожника
13:43
В РУСАДА жестко ответили на заявление главы USADA о тестировании атлетов РФ
13:27
Губерниев устроил перепалку с главным тренером российских пловцов

Сейчас читают

Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде
Старшая внучка Лукашенко вышла замуж
Пропавшую в Грузии австралийку спустя сутки нашли мертвой
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака