Автомеханик из Краснодара превратил «шестерку» в смертоносную машину-огнемет

Автомеханик и блогер Ваган Микаелян из Краснодара превратил старый автомобиль ВАЗ-2106 «Жигули» в машину огнемет. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором продемонстрировал возможности своего изобретения. Старая «шестерка» в руках мастера превратилась в смертоносное орудие, которому дали звучное имя «Дракон».

На своей странице в Instagram Микаелян (как блогер он именует себя Вага Адреналин) показал, как устроена машина-огнемет. В багажнике «Жигулей» установлены четыре цистерны, к ним присоединены шланги, которые в свою очередь протянуты к месту, где у автомобиля расположены фары.

Для пробы механик сначала залил в баки воду. Убедившись, что система работает, он провел испытания с настоящим горючим. Его «Дракон» эпично выехал из гаража и выпустил две мощные горящие струи — пламя било из «шестерки» на несколько метров вперед.

«Друзья, вы видели, какой мощный огонь выдает „Дракон“! Так что 15 августа во время автобоя (популярные в Краснодаре соревнования. — Прим. ред.) первую проигравшую машину будем жечь „Драконом“!» — объявил автор пожароопасного творения.

Instagram @vaga_adrenalin

Подписчики пришли в восторг от увиденного. Драконы из сериала «Игра престолов», по мнению комментаторов, «отдыхают» рядом с таким железным зверем.

Вагу Адреналина друзья тут же прозвали призрачным гонщиком (аналогия с героем Николаса Кейджа в одноименном фильме. — Прим. ред.), а для его «Дракона» нашли массу областей применения — от патрулирования улиц до приготовления шашлыка. Главное, добавил один из пользователей, не перепутать включатель на панели управления, когда водитель решит включить дальний свет на трассе.

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