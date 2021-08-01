В РУСАДА жестко ответили на заявление главы USADA о тестировании атлетов РФ

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт ставит себя на роль Международного арбитража и главного регулятора спортивных стандартов, призывая обнародовать результаты тестирования выступающих на Олимпиаде в Токио российских спортсменов. Такое жесткое мнение высказал исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

По его словам, все спортсмены на равных условиях получают доступ к участию в Играх только, когда их «чистота» доказана и подтверждена. Тайгарт же раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за недостаточно суровое, по его мнению, наказание сборной РФ — лишение атлетов права соревноваться под государственным флагом.

Буханов отметил, что каждый спортсмен в любой момент может получить приглашение на тестирование. Он также добавил, что допинг-проверка сама по себе является процессом получения неопровержимых доказательств добросовестности участников Олимпиады.

По словам Буханова, РУСАДА направляет пробы на анализ в ведущие лаборатории Европы и Северной Америки. А Тайгарт использует в своих заявлениях «популистский прием утверждения несуществующего и игнорирования очевидного». В результате американский чиновник как будто пытается дискредитировать работу всей мировой антидопинговой системы.

«Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о „недостаточности наказания“, коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», — заявил Буханов в интервью РИА Новости.

По итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на Играх под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Команда РФ теперь выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee). Под запретом оказался и национальный гимн — вместо него на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о международной реакции на победы спортсменов РФ в Токио.