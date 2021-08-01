В деле о гибели дочери актера Владимира Конкина появился обвиняемый

Спустя десять месяцев после трагедии, в деле о гибели дочери актера Владимира Конкина Софии появился подозреваемый. Следователи предъявили обвинение владелице столичного фитнесс-клуба «Джамп» Анне Андриановой — именно там, в бассейне, было найдено бездыханное тело молодой женщины. Семья Конкина предъявила предполагаемой виновнице инцидента гражданский иск с требованием выплатить компенсацию в размере 11 миллионов рублей.

Без матери осталась внучка заслуженного артиста РФ, отец девочки, к слову, находится в розыске. Требуемая с обвиняемой сумма определена с учетом базовых потребностей девочки, а также необходимости дать ей образование. Для этого на имя наследницы Софии Конкиной будет открыт специальный счет.

«На днях в деле появился обвиняемый. Владелице клуба, в бассейне которого нашли Софию, Анне Андриановой, было предъявлено обвинение по части второй статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека“). Басманный суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вину она не признает», — сказала ТАСС адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко.

Фигурантка заявила, что София Конкина скончалась не в фитнес-клубе, а в больнице. По ее заявлению проводится экспертиза действий врачей. Специалисты выяснят насколько своевременной и грамотной была медицинская помощь.

О смерти Софии Конкиной стало известно в сентябре 2020 года. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать ее. Отец погибшей не поверил, что она могла просто утонуть и настаивал на причастности к смерти наследницы третьего лица. К тому же незадолго до гибели женщина жаловалась на агрессию со стороны сожителя.

Стоит отметить, что в крови Конкиной нашли более двух промилле алкоголя и следы снотворного. В ходе судебно-медиуинской экспертизы также выяснилось, что она страдала рядом опасных заболеваний. Версии, связанные с убийством в ходе расследования, не подтвердились. Было установлено, что посетители бассейна не видели, как покойная оказалась в воде и подняли тревогу, когда она уже перестала подавать признаки жизни. Официальной причиной смерти названо попадание воды в дыхательные органы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Конкин, который так и не смог пережить утрату, сравнил себя с потерявшим сына Василием Лановым.