Оргкомитет Олимпиады начал работать с МОК по ситуации с Тимановской

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Алексей Хитров
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Ранее белорусская легкоатлетка заявила о давлении со стороны спортивных чиновников ее страны и попросила международный комитет о помощи.

Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко; REUTERS

Тема:
Олимпиада-2021 в Токио

Организационный комитет Олимпийских игр проведет совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета.

«Оргкомитет осведомлен об этих новостях, мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения», — заявили ТАСС в комитете.

Ранее Тимановская обратилась в МОК с просьбой о помощи. Спортсменка назвала «враньем» сообщение Национального олимпийского комитета Белоруссии о том, что ее отправляют из Токио домой из-за эмоционально-психологического состояния. Также она заявила, что на нее оказывается давление.

По утверждению легкоатлетки, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что везут в Белоруссию. Ее сопровождали психолог и представитель олимпийского комитета республики, а также местные полицейские.

«Пока они решают, что делать. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой», — рассказала Тимановская Euroradio.

В то же время регистрацию на рейс Токио–Стамбул спортсменка не проходила. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines.

Фото, видео: 5-tv.ru

С просьбой о помощи Тимановская обратилась с помощью видеообращения в Instagram. Она сообщила, что ее заявили на эстафету 4×400 метров, в то время как она бегает только короткие дистанции. Все якобы из-за того, что у спортсменок, которые должны были выступать в этой дисциплине, недостаточно тестов на допинг.

«Оказывается, наше „очень крутое начальство“ решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать „ход конем“ и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!» — говорит Тимановская на видео.

Также она возмущается, что узнала о своем участии в эстафете от «левых» людей, тогда как начальник команды не отвечает на ее сообщения.

Как рассказывал 5-tv.ru, в РУСАДА жестко ответили на заявление главы USADA о тестировании атлетов РФ. Там заявили, что, призывая обнародовать результаты тестирования выступающих на Олимпиаде в Токио российских спортсменов, Трэвис Тайгарт ставит себя на роль Международного арбитража и главного регулятора спортивных стандартов, а также дискредитирует работу всей мировой антидопинговой системы.

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