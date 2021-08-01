Волочкова поздравила отца текстом с множеством нелепых ошибок

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова поздравила в Instagram своего отца Юрия Волочкова с днем рождения. Однако в тексте было допущено огромное количество ошибок.

Больше всего поклонников удивил вид спорта, которым занимался отец балерины. По словам Анастасии Волочковой, 74 года исполнилось «чемпиону СССР по на тельному теннису» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).

Балерина также обратилась в посте и к любителям подражать ей.

«Любимые мои, помните. Для того, чтобы быть Волочковыми, невозможно это повторить. Невозможно им подражать, Волочковой невозможно родиться, ею надо БЫТЬ!», — написала знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Анастасия поблагодарила отца за силу духа и отметила, что «Как ты со тавлял славуРоссии, так и я ее составляю сейчас».

Продолжая размышлять о связи с родителями, балерина поменяла известное выражение про яблоко, упавшее недалеко от яблони. В ее версии «Яблочко от деревца не далеко падает».

Подписчики не оценили такого креативного подхода к поздравлению.

«А что такое нательный теннис?»

«Папе здоровья и долгих лет! Повод есть, но пост надо было писать до первого бокальчика»;

«Здоровья папе! Но как вы книги пишите? Ошибка на ошибке», — прокомментировали подписчики.

Возможно, Анастасия Волочкова так спешила поздравить отца, что даже не проверила текст на наличие опечаток, пунктуационных, грамматических и стилистических ошибок.

Ранее 5-tv.ru писал, что балерина заставила поклонников недоумевать, после своего заявления о желании купить дом.