Возлюбленная Мамаева объяснила, почему футболист отказался оставлять квартиру экс-жене

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Игорь Рязов
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Ведущая и блогер Надежда Санько оскорбила Алану Мамаеву за то, что последняя позволяла себе «страшные вещи» после смерти отца футболиста.

Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva; Instagram @nadihope

Новая возлюбленная Павла Мамаева — Надежда Санько — объяснила, почему футболист отказался после развода оставлять экс-супруге Алане Мамаевой квартиру, ремонт в которой делался под нее. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

«У них случились некие события, после которых Павел передумал отдавать ей квартиру, в которой она должна была жить и ремонт делался под нее. Это все случилось в одночасье — в тот момент, когда у Паши случилось горе, и умер его отец, а человек позволял себе страшные вещи. Она из контекста выбирает те сообщения, которые ей важны», — рассказала Санько.

По ее словам, Алана Мамаева манипулировала информацией даже в рассказе о новой возлюбленной своего бывшего мужа.

«Эта мразь говорит, что я настраиваю Пашу, чтобы он не платил детям. Это мразь! Мне даже больше нечего сказать после этого. Я с Пашей на протяжении всех наших взаимоотношений рубилась за нее. <…> Даже из нашего диалога про (адвоката Екатерину — Прим. ред.) Гордон. Что же она все не выставит?» — задалась вопросом Надежда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Мамаев развелся с супругой-моделью Аланой весной 2021 года, но скандал вокруг истории не утихает. На новый виток он вышел после того, как экс-супруга пожаловалась на отсутствие алиментов на содержание детей.

Отсудить деньги у бывшего мужа Алана Мамаева собиралась с помощью адвоката Екатерины Гордон. Однако потом отказалась от ее услуг — юриста ей посоветовала новая пассия футболиста Надежда Санько. Тогда Мамаева еще не знала об отношениях подруги с футболистом.

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