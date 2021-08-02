Асмус показала поклонникам «истинную» причину развода с Харламовым

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Александра Родионова
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Звезда сериала «Интерны» выложила в сеть видео с признанием.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус показала поклонникам «истинную» причину развода с Гариком Харламовым. Знаменитость заинтриговала подписчиков описанием к новому видео в Instagram.

«Настоящая причина развода», — написала Кристина Асмус.

По всей видимости, актриса записала ролик сразу после душа. На видео она позирует, укутавшись в махровое полотенце, по ее шее еще стекают капли воды, а туш для ресниц растеклась по лицу. Ассистент помогает Кристине Асмус распутать волосы и в какой-то момент неудачно тянет за прядь волос, после чего накладные локоны остаются в руках у помощницы. Увидев резко изменившуюся прическу, актриса разразилась хохотом.

Instagram @asmuskristina

Подписчики оценили юмор Кристины Асмус и незамедлительно отреагировали на произошедшее в комментариях.

«Как долго я этого ждала! Вот оно, наконец-то, разоблачение! Пазл сложился! Кристи, обожаю»;

«Блин, я аж напугалась»;

«О, какой поворот»;

«Причина серьезная», — прокомментировали фолловеры.

Актриса не уступает в чувстве юмора бывшему супругу, резиденту Comedy Club, и часто поднимает настроение подписчикам различными публикациями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус выложила фото с обнаженной грудью в прозрачной майке.

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