Асмус выложила фото с обнаженной грудью в прозрачной майке
Разведенная звезда фильма «Текст» вновь предстала перед подписчиками в обнаженном виде.
Фото, видео: www.globallookpress / Pavel Kashaev; Instagram @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус показала обнаженную грудь в мокрой майке. Фотографией, на которой можно разглядеть женские прелести в полной красе, звезда фильма «Текст» выложила на своей странице в Instagram.
«Жарко», — лаконично подписала снимок актриса.
Подписчики знаменитости отметили, что кадр получился очень горячим. Кто-то из интернет-пользователей сыронизировал, что ничего нового не увидел. По словам юзеров, после выхода фильма «Текст», изобилующего эротическими сценами, обнаженная Асмус не вызывает шока. Кто-то из фолловеров и вовсе решил, что разведенная актриса пытается привлечь нового мужчину откровенными фото.
«Так сильно одиноко?»
«На такой спектакль я сходил бы»;
«Слишком жарко», — написали комментаторы.
Вероятно, звезда «Интернов» просто насквозь промокла под дождем. Сейчас знаменитость находится на Шри-Ланке, где днями напролет льют сильные ливни. На острове в Индийском океане Асмус снимается в новом фильме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что всплыло фото полностью обнаженного Павла Прилучного.
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