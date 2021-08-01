Ядерный шантаж: эксперт об условии НАТО для атаки российских кораблей

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Алексей Хитров
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Константин Сивков прокомментировал слова американского адмирала Роберта Берка о возможном боестолкновении с российским флотом в Черном море.

Фото, видео: ТАСС / Mcs2 Justin Stumberg/U.S. Navy; РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Названное командующим ВМС США в Европе и Африке Робертом Берком условие, при котором корабли НАТО откроют огонь по судам российского Военно-морского флота, следует расценивать как «ядерный шантаж». Так заявление американского адмирала прокомментировал военный эксперт Константин Сивков.

«Адмирал Берк фактически намекает на то, что в случае, если корабли ВМФ РФ при нарушении англичанами территориальных вод Российской Федерации, предпримут меры по пресечению этого факта, то англичане будут применять оружие в ответ», — отметил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

По словам Сивкова, заявление командующего ВМС США подтверждает тот факт, что англичане, а точнее корабли НАТО, как хотят это представить, готовы начать вооруженную провокацию в территориальных водах РФ и вести огонь на поражение по российским кораблям.

«Это означает, что в случае, если будет потоплен наш корабль, ответ будет однозначно огнем на поражение английского корабля. Он тоже будет потоплен и как следствие этого может начаться как минимум вооруженный конфликт в этой зоне, а как максимум — Третья мировая война», — констатирует эксперт.

Действия НАТО Сивков связал с развертыванием Китаем на границе с Россией межконтинентальных баллистических ракет, которые имеют дальность стрельбы от четырех до 12 тысяч километров. Это говорит о том, что они не смогут нанести удар по РФ и направлены на противодействие США и Европе.

«Все эти провокации вокруг России обусловлены стремлением в очень короткие сроки взять под контроль нашу страну. Если они (США и НАТО — Прим. ред.) не успевают это сделать, то это означает для них конец», — подчеркивает военный эксперт.

Сивков добавил, что при развертывании своих ракет Китай станет «абсолютным гегемоном мира» и при этом «вопрос о существовании США как целостного государства станет на повестку дня».

«Ни Англия, ни США не выдержат такой гонки ядерных вооружений, темп которой задал Китай. Сейчас у них единственный шанс решить этот вопрос — взять контроль над Россией и ее ядерным потенциалом. Это позволит не просто компенсировать ядерный потенциал Китая, но и пока он не успел развернуть ракеты, попытаться при помощи ядерного шантажа поставить его на колени», — резюмировал Сивков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк назвал условие, при котором НАТО может открыть огонь по российским кораблям в Черном море. По его словам, он не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».

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