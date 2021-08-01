Жюри назвали победителей шоу «Три аккорда»

Победителем шоу «Три аккорда» на Первом канале стала актриса Аглая Шиловская. В финале она исполнила знаменитую песню Александра Розенбаума «По снегу, летящему с неба» и заплакала на сцене.

Голос внучки советского актера Всеволода Шиловского понравился членам жюри — Сергею Трофимову, Александру Розенбауму и Александру Новикову.

«Впервые слышу, что песня прочувствована настолько, что прошибет самого исполнителя», — заметил Новиков.

ТАСС / Мудрац Александра

Приглашенная в качестве эксперта певица Ирина Круг вручила Шиловской карту «джокер». По сумме десяти туров она набрала 198 баллов, таким образом став победителем «Трех аккордов». Второе место занял бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров, а бронза досталась певице Елене Ваенге.

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