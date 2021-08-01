Тимановская заявила о попытке принудительной депортации с Олимпиады
Оргкомитет начал работать с МОК по ситуации с белорусской легкоатлеткой.
Фото: Reuters / ISSEI KATO
Легкоатлетка олимпийской сборной Белоруссии Кристина Тимановская рассказала о поступивших в ее адрес угрозах и давлении с ее депортацией из Токио, где проходят летние Игры. По ее словам, накануне главный тренер Юрий Моисевич предложил ей отказаться от участия в забеге.
«Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия», — цитирует Тимановскую портал Tribuna.
Она рассказала, что на следующий день от нее потребовали собрать вещи и ехать в аэропорт.
«Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала», — поделилась атлетка.
Кроме того, она опровергла сообщения о ее нестабильном психологическом состоянии.
«Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции», — заключила спортсменка.
Позже министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек заявил в своем Twitter, что его страна готова помочь Тимановской. Кроме того, чиновник предложил девушке визу для въезда в страну, чтобы та могла подать заявку на международную защиту.
Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сама она назвала данную информацию враньем. При этом Тимановскую без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит на родину. Сопровождают ее психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные правоохранители. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.
Как писал 5-tv.ru ранее, Организационный комитет Олимпийских игр проведет совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с Тимановской.
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