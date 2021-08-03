Солист «Непары» о потере старшей дочери: «Не знаю, где она и чем занята»

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Карина Исхакова
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Александр Шоуа пожаловался на хамское поведение своей наследницы.

Солист «Непары» о потере старшей дочери: «Не знаю, где она и чем занята»

Фото: Instagram @alexandershoua

Солист популярной в начале 2000-х группы «Непара» Александр Шоу пожаловался на поведение своей старшей дочери Майи. Артист уже много лет не может наладить отношения со своей 21-летней наследницей. Певец признается, что никогда не был примерным отцом. Он ушел из семьи, когда девочке было всего полгода.

Когда дочь Александра был совсем маленькой, солист «Непары» больше времени уделял своему другому детищу. Шоуа один за другим записывал хиты, и собирал стадионы. Спустя многие годы артисту удалось помириться с Майей. Тем не менее в последнее время их отношения стали натянутыми. Певец пожаловался на хамское поведение старшего ребенка.

«Недавно у нас было несколько острых моментов в общении. И теперь я не знаю, где она, с кем, чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Майя — очень своенравная девушка, с характером. Видимо, она считает, что по-хамски общаться с родителем и так себя вести — нормально. Пока не хочу вдаваться в подробности нашей ссоры. Главное, надеюсь, что с ней ничего не случилось», — цитирует музыканта Starhit.ru.

Старшая дочь артиста студентка одного из столичных вузов. Девушка учится на факультете журналистики. По словам певца, Майя больше времени тратит на тусовки и развлечения, а не на учебу. Солист «Непары» считает, что его дочь ставит перед собой большие задачи, но прикладывает минимум усилий для их достижений.

У Александра Шоуа две дочери от разных браков. Про мать Майи в прессе ничего неизвестно. Знаменитость не рассказывает об экс-супруге. Сейчас он живет в браке с женщиной по имени Наталья. Известно, что его возлюбленная не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, она юрист. Они поженились в 2012 году. Спустя два года у пары родилась дочь Таисия. Какие отношения у новой супруги и младшей дочери со старшим ребенком солиста «Непары» — также остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара».

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