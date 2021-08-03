Зеленский объяснил почему Крым не русский: «Это мое детство. Я там жену удивлял»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией». Об этом лидер украинского государства сообщил в интервью телеканалу «Дом», созданного для жителей неподконтрольных территорий Украины.

По его словам, возвращение полуострова в состав России является лишь вопросом времени. Поскольку, как считает Владимир Зеленский, российские «оккупанты» в республике никогда не будут ценить Крым так, как украинские жители.

«Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты, когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю. Мы были на Ай-Петри. Кострополь, Жуковка, палатка. Прыгаешь с 14 метров со скалы… Удивлял свою будущую супругу: „Вот, смотри, как я могу!“ Тряслись коленки, но прыгал. <…> Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал глава украинского государства.

Владимир Зеленский также добавил, что поколение россиян на территории полуострова «расти не будут». По его мнению, для российских граждан Крым — чужая земля, которая в скором времени вернется в состав Украины.

«Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — подытожил украинский президент.

Отметим, что Крым вошел в состав России в 2014 году. Незадолго до этого в республике состоялся референдум, по итогам которого большинство избирателей проголосовали за присоединение полуострова к РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина пригрозила России «камнями с неба» из-за Крыма.