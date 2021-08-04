Максим Галкин подарил Алле Пугачевой старый «Запорожец»: «Люблю молодых!»

Известный российский юморист Максим Галкин часто радует свою звездную супругу — певицу Аллу Пугачеву — романтическими сюрпризами и подарками. Однако на этот раз эстрадному артисту действительно удалось удивить искушенную Примадонну. Популярный комик накануне подарил своей избраннице старый «Запорожец» с капотом, полным ярких полевых цветов. Кадрами забавной семейной сценки Галкин поделился на странице в Instagram.

«Ретро, моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо», — поблагодарила Алла Пугачева возлюбленного.

Instagram @maxgalkinru

В ответ Максим Галкин уточнил, что ретро-автомобиль все-таки чуть моложе 72-летней Примадонны. Однако знаменитая исполнительница не растерялась и не без иронии сказала, что «это даже лучше» — поскольку она «любит молодых».

Отметим, что поклонники восхитились «роскошным» подарком российского юмориста. Многие из них также изумились тем, что звездные супруги с легкостью подшучивают друг на другом, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте.

«Примадонна в отличной форме! Отжигает!»

«Красавица! Прекрасно выглядите, Алла Борисовна!»

«Примадонна всегда будет Примадонной. Мудрая женщина с тонким чувством юмора», — писали они.

Мимо забавной публикации не могли пройти и звезды отечественного шоу-бизнеса. Николай Басков, Лолита Милявская и Владимир Винокур написали восторженные комментарии под постом, оставив несколько смайликов в виде сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему юморист Максим Галкин не едет отдыхать за границу.