Максим Галкин подарил Алле Пугачевой старый «Запорожец»: «Люблю молодых!»
Юморист запечатлел Примадонну в ретро-автомобиле, украшенном множеством подсолнухов.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Известный российский юморист Максим Галкин часто радует свою звездную супругу — певицу Аллу Пугачеву — романтическими сюрпризами и подарками. Однако на этот раз эстрадному артисту действительно удалось удивить искушенную Примадонну. Популярный комик накануне подарил своей избраннице старый «Запорожец» с капотом, полным ярких полевых цветов. Кадрами забавной семейной сценки Галкин поделился на странице в Instagram.
«Ретро, моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо», — поблагодарила Алла Пугачева возлюбленного.
В ответ Максим Галкин уточнил, что ретро-автомобиль все-таки чуть моложе 72-летней Примадонны. Однако знаменитая исполнительница не растерялась и не без иронии сказала, что «это даже лучше» — поскольку она «любит молодых».
Отметим, что поклонники восхитились «роскошным» подарком российского юмориста. Многие из них также изумились тем, что звездные супруги с легкостью подшучивают друг на другом, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте.
«Примадонна в отличной форме! Отжигает!»
«Красавица! Прекрасно выглядите, Алла Борисовна!»
«Примадонна всегда будет Примадонной. Мудрая женщина с тонким чувством юмора», — писали они.
Мимо забавной публикации не могли пройти и звезды отечественного шоу-бизнеса. Николай Басков, Лолита Милявская и Владимир Винокур написали восторженные комментарии под постом, оставив несколько смайликов в виде сердца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему юморист Максим Галкин не едет отдыхать за границу.
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