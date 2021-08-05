Меган Маркл случайно «засветила» лицо новорожденной дочери Лилибет

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Елизавета Мареныч
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Поклонники увидели фотографию звездной наследницы на столе бывшей актрисы.

Меган Маркл случайно «засветила» лицо новорожденной дочери Лилибет

Фото: www.globallookpress.com / Archewell

Герцогиня Сассекская Меган Маркл накануне с размахом отметила 40-летний юбилей в собственном особняке в Монтесито. На вечеринку бывшая актриса пригласила около 65 гостей. А на следующее утро возлюбленная принца Гарри записала видеообращение, которое было опубликовано на официальном сайте благотворительного фонда Сассекских.

В ролике Меган Маркл обратилась к женщинам, находящимся в трудном положении после пандемии. Герцогиня Сассекская вызвалась помочь представительницам прекрасного пола, которые в настоящее время активно ищут работу.

«Я считаю, что наставничество — это один из способов помочь женщинам вернуть уверенность в себе и восстановить их экономическую мощь. В свой день рождения я попросила 40 друзей — активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров — создать их личные „40 минут наставничества“ для поддержки женщин», — заявила Маркл.

Пока герцогиня вещала на камеру, в кадре на несколько секунд промелькнули фотографии, стоящие на деревянном столе бывшей актрисы. На одной из них был изображен принц Гарри с новорожденной дочерью Лилибет.

YouTube / TODAY

Как напоминает Teleprogramma.pro, звездные супруги в скором времени планируют крестить наследницу в британском Винздоре в присутствии королевы Елизаветы II. Отмечается, что монархи посетят Лондон уже в начале осени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что члены королевской семьи поздравили Меган Маркл с 40-летним юбилеем.

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