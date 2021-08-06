Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь
Глава Минобороны России рассказал о возможностях развития региона за счет строительства крупных городов.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Появление современных городов-миллионников в Сибири позволят существенно улучшить экономическую и социальную составляющие региона. Об этом заявили министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с учеными Сибирского отделение РАН.
Глава ведомства предложил не только возвести несколько таких крупных развивающихся центров, но и сделать из одного из них столицу.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести», — приводит пресс-служба оборонного ведомства выдержку из выступления Шойгу.
Кроме того, как пишет издание URA.RU, министр посетил ряд промышленных предприятий Сибири. Так. На встрече с сотрудниками «Красмаша» он заверил, что программа импортозамещения в производстве позволит в разы увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке уже к 2025 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу констатировал всплеск терроризма в Афганистане после вывода войск США из региона.
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