Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь

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Георгий Иванов
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Глава Минобороны России рассказал о возможностях развития региона за счет строительства крупных городов.

Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Появление современных городов-миллионников в Сибири позволят существенно улучшить экономическую и социальную составляющие региона. Об этом заявили министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с учеными Сибирского отделение РАН.

Глава ведомства предложил не только возвести несколько таких крупных развивающихся центров, но и сделать из одного из них столицу.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести», — приводит пресс-служба оборонного ведомства выдержку из выступления Шойгу.

Кроме того, как пишет издание URA.RU, министр посетил ряд промышленных предприятий Сибири. Так. На встрече с сотрудниками «Красмаша» он заверил, что программа импортозамещения в производстве позволит в разы увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке уже к 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу констатировал всплеск терроризма в Афганистане после вывода войск США из региона.

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