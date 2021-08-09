Заболевшая Кудрявцева довела двухлетнюю дочь до слез из-за салфеток
Телеведущая запечатлела на камеру звездную малышку в плохом настроении.
Фото, видео: Instagram @leratv
Российская телеведущая Лера Кудрявцева часто делится с фанатами самыми интересными подробностями семейной жизни и трудностями воспитания двухлетней дочери Марии. В этот раз звезда шоу «Секрет на миллион» запечатлела малышку на камеру в плохом настроении. Оказалось, что заболевшая артистка довела наследницу до слез. Трогательный видеоролик возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова опубликовала на странице в Instagram.
На кадрах видно, что девочка не захотела делиться с простывшей мамой салфетками. Звездная наследница решила забрать упаковку и родительницы, и свою. Несмотря на уговоры строгой матери, Маша отказалась отдавать ей «взрослые» бумажные платочки.
«А мама куда будет сопельки складывать?!» — возмутилась Лера Кудрявцева.
«В чашку мою розовую», — отрезала дочь.
Однако телеведущей все же удалось отвоевать у наследницы упаковку салфеток, на что та демонстративно начала капризничать и жаловаться. Девочка не могла представить себе, как она будет «жить с одной салфеткой».
Надо сказать, что ролик позабавил поклонников Кудрявцевой. Многие из фанатов отметили, что наследница растет очень артистичной и все больше становится похожей на свою родительницу.
«Машуля — актриса маленькая! Но с ней договориться можно, это хорошо»
«И правда, как ребенок с одной салфеткой будет жить, прям беда!»
«Артистка! Только зачем так мучить ребенка, доводить до слез?!» — писали они.
Под постом также отметились коллеги по творческому цеху звезды. Так, в комментариях юрист и общественный деятель Катя Гордон назвала забавный видеоролик Леры Кудрявцевой настоящей «ржакой».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «растолстевшая» на отдыхе Кудрявцева показала фото в мини-бикини.
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