Заболевшая Кудрявцева довела двухлетнюю дочь до слез из-за салфеток

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Елизавета Мареныч
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Телеведущая запечатлела на камеру звездную малышку в плохом настроении.

Фото, видео: Instagram @leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева часто делится с фанатами самыми интересными подробностями семейной жизни и трудностями воспитания двухлетней дочери Марии. В этот раз звезда шоу «Секрет на миллион» запечатлела малышку на камеру в плохом настроении. Оказалось, что заболевшая артистка довела наследницу до слез. Трогательный видеоролик возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова опубликовала на странице в Instagram.

На кадрах видно, что девочка не захотела делиться с простывшей мамой салфетками. Звездная наследница решила забрать упаковку и родительницы, и свою. Несмотря на уговоры строгой матери, Маша отказалась отдавать ей «взрослые» бумажные платочки.

«А мама куда будет сопельки складывать?!» — возмутилась Лера Кудрявцева.

«В чашку мою розовую», — отрезала дочь.

Однако телеведущей все же удалось отвоевать у наследницы упаковку салфеток, на что та демонстративно начала капризничать и жаловаться. Девочка не могла представить себе, как она будет «жить с одной салфеткой».

Instagram @leratv

Надо сказать, что ролик позабавил поклонников Кудрявцевой. Многие из фанатов отметили, что наследница растет очень артистичной и все больше становится похожей на свою родительницу.

«Машуля — актриса маленькая! Но с ней договориться можно, это хорошо»

«И правда, как ребенок с одной салфеткой будет жить, прям беда!»

«Артистка! Только зачем так мучить ребенка, доводить до слез?!» — писали они.

Под постом также отметились коллеги по творческому цеху звезды. Так, в комментариях юрист и общественный деятель Катя Гордон назвала забавный видеоролик Леры Кудрявцевой настоящей «ржакой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «растолстевшая» на отдыхе Кудрявцева показала фото в мини-бикини.

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