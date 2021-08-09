Борис Корчевников высказался об уходе из «Судьбы человека»: «Надоело все это»

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей передачи «Судьба человека» впервые заговорил об уходе из проекта. По его словам, от работы накопилась усталость и порой хочется все бросить. О возможном увольнении ведущий упомянул в ходе беседы с гостем своей программы — актером Владимиром Стекловым.

Артист не стал скрывать своего удивления. Он отметил, что шоу Корчевникова любят и почитают зрители всей страны. Как можно отказаться от должности ведущего собственного проекта на федеральном канале, поражался Стеклов. В студии телепередачи, добавил актер, находится лишь крошечная часть аудитории, которая неизменно ждет появления Корчевникова на экране, которым он небезразличен. А сколько среди поклонниц красивых женщин!

«Я просто забыл все, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело все это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи…» — устало ответил Стеклову ведущий.

Как напоминает сайт Teleprogramma.pro, Борис Корчевников является лицом «Судьбы человека» с 2017 года. В 2019-м за работу над этой программой он был удостоен премии «Тэфи».

Мысль об уходе из своего шоу, как считают некоторые поклонники, могла посетить ведущего из-за проблем со здоровьем. Как известно — в этом Корчевников сам не раз признавался — в детстве он перенес менингит и множество травм, а в 2015 году медики обнаружили у него опухоль ушного нерва. Образование оказалось доброкачественным, но после операции по его удалению у знаменитости начались проблемы со слухом.

Как рассказала гостья одного из выпусков программы Корчевникова Алиса Мон, ведущий уже почти не различает человеческую речь. Каждый выпуск готовит огромная команда — лучшие профессионалы делают все, чтобы он выглядел здоровым на экране.

Ранее 5-tv.ru публиковал разоблачение от Алисы Мон — певица заявила, что неспособный услышать собеседника Борис Корчевников читает ответы гостей по титрам.