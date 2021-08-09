Квентин Тарантино рассказал об исполненной клятве никогда не давать матери денег

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал об обещании, которое дал матери в детстве и сдержал — звезда Голливуда никогда не делился с ней миллионными гонорарами за успешные фильмы. Культовый автор «От заката до рассвета», «Бешеных псов» и «Криминального чтива», двукратный обладатель «Оскара» за всю жизнь не дал родительнице ни копейки.

Причиной такому решению стало сопротивление оставшейся без гроша женщины писательской карьере сына. Режиссер признался, что еще в школе начал создавать первые сценарии для фильмов, но не нашел в своем доме ни поддержки, ни понимания. Мать только сетовала, что наследник занимается ерундой, из-за чего плохо учится и настаивала — сценариста из него не выйдет.

«О, эта твоя „писательская карьера“, которую ты делаешь, и все остальное — это дерьмо закончено!» — однажды воскликнула она в середине очередной тирады.

Когда Тарантино дослушал саркастичные замечания матери, он твердо для себя решил: если его жизнь сложится благополучно, и он сможет заработать на своем увлечении — родительнице не придется рассчитывать на финансовую поддержку.

«Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы никогда не получите ни цента от моего успеха. Для вас не будет дома. Для вас не будет отпуска… Для мамы нет кадиллака Элвиса (речь о розовом автомобиле, который подарил знаменитый певец своей любимой маме. — Прим. ред.)! Вы ничего не получите», — вспоминал свою клятву режиссер во время интервью Брайану Коппельману в его подкасте «Момент».

Слово свое Тарантино сдержал. Лишь один раз он помог матери, когда у нее были проблемы с налоговой службой. Более никакой поддержки от сына женщина не получила.

Несмотря на то, что свой талант культовый режиссер взрастил сам, да еще и с препятствиями со стороны семьи, он стал одним из самых знаменитых режиссеров за всю историю кинематографа. Его картины обладают неповторимым и узнаваемым стилем, а неподражаемые сюжеты цепляют с первой минуты. Если и вы являетесь поклонником творчества Тарантино, проверьте, насколько хорошо знакомы с его фильмографией, пройдя тест от 5-tv.ru.