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Любимчики фортуны: Три знака зодиака, которым повезет в скором времени

Карина Исхакова
Карина Исхакова Карина Исхакова Журналист 174 393

Астрологи выделили нескольких представителей зодиакального круга, которых ждут приятные встречи и неожиданные подарки.

Любимчики фортуны: Три знака зодиака, которым повезет в скором времени

Фото: depositphotos /Vadmary

Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которым несказанно повезет в ближайшее время. Звезды сулят им удачу и море позитивной энергии. Рожденные под этими знаками зодиака уже совсем скоро получат шанс изменить свою судьбу, стать счастливее и успешнее.

Овен

Реалистам-Овнам пора положиться на свою интуицию. Представители огненной стихии привыкли продумывать все до мелочей. Сейчас рожденные в созвездии Овна наконец-то могут выдохнуть и начать наслаждаться моментом. Прислушаетесь к своему внутреннему чутью при принятии решений, оно вас не подведет; можете отбросить все страхи и сомнения и начать доверять фортуне.

Стрелец

Стрельцов в ближайшее время ожидает судьбоносная встреча. Одинокие представители этого знака зодиака найдут человека, который сможет завоевать их сердце. Кроме того, Стрельцы могут обзавестись выгодными знакомствами. Так, например, предприниматели встретят надежного партнера по бизнесу. Звезды советуют Стрельцам перестать быть мнительными и начать доверять людям.

Водолей

Фортуна скоро завалит Водолеев подарками. Представители этого знака зодиака будут получать неожиданные презенты. Возможно, ваша вторая половинка решит вас приятно удивить и сделает вам сюрприз. Главное, научитесь принимать подарки. Ведь иногда ваши родные могут радовать вас без повода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака успеют встретить настоящую любовь до конца лета.

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