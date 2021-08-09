Девять человек погибли после прорыва трубы с кислородом в больнице во Владикавказе

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Алиса Маркова
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Трагедия произошла вечером в понедельник, 9 августа, в больнице скорой помощи в столице Северной Осетии — Алании.

Девять человек погибли после прорыва трубы с кислородом в больнице во Владикавказе

Фото: depositphotos / Elnur_

Девять человек погибли после прорыва трубы с кислородом в больнице во Владикавказе. Трагедия произошла вечером в понедельник, 9 августа, в больнице скорой помощи в столице Северной Осетии — Алании. Об этом сообщили местные власти.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения РСО-Алании сообщали о том, что около 18:00 произошла поломка кислородной системы.

Врио главы регионального Минздрава Сослан Тебиев выехал на место ЧП, где начали проводить работы по оперативному устранению поломки. Сообщалось о том, что были привлечены все заинтересованные службы и пациенты обеспечивались кислородом с помощью резервных баллонов.

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