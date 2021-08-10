Инна Чурикова заступилась за Олега Меньшикова после скандала в Театре Ермоловой

Народная артистка СССР Инна Чурикова высказалась о ситуации в драматическом театре имени Марии Ермоловой, в котором, как сообщается, идет повальное увольнение актеров. Артисты жалуются, что худрук Олег Меньшиков якобы безжалостно отправляет под сокращение членов труппы старше сорока лет. Руководство театра называет причиной массового увольнения — оптимизацию ресурсов на фоне пандемии коронавируса.

Инна Чурикова давно знакома с худруком Театра имени Ермоловой. По ее словам, Олег Меньшиков всегда производил на нее хорошее впечатление. Звезда трагикомедии «Ребро Адама» описывает директора театра, как умного, ироничного и талантливого человека.

«Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так поступить. К сожалению, я не в курсе подробностей той ситуации, которая произошла в Театре Ермоловой. А что касается оптимизации ресурсов на фоне пандемии, то могу сказать, что в „Ленкоме“ и в Театре Вахтангова никого не увольняют. <…> Не думаю, что талант исчезает с возрастом. Иногда пожилой человек моложе молодого», — цитирует актрису сайт Teleprogramma.pro.

Инна Чурикова отметила, что если театр терпит убытки, а зрители не посещают спектакли, то в первую очередь стоит задумать режиссеру. Народная артистка СССР уверена, что нужно искать другой выход из ситуации, а не повально увольнять сотрудников.

Скандал вокруг Олега Меньшикова разгорелся несколько месяцев назад. От артистов Театра имени Ермоловой начали поступать жалобы и призывы о помощи. Так, например, звезда «Таежного романа» Анна Скварник узнала о разрыве контракта во время своего отпуска. Как писал 5-tv.ru, Меньшиков увольнял возрастных актеров и принимал в труппу театра молодых талантов.