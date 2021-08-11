В ФРГ задержали подозреваемого в работе на спецслужбы России британца

В Германии задержан сотрудник британского посольства в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.

Спецоперация проводилась немецкой спецслужбой совместно с коллегами из Великобритании. По данным ведомства, подданный королевства якобы за деньги и по крайней мере один раз передал документы за денежное вознаграждение.

«Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой», — цитирует заявление немецкой прокуратуры РИА Новости. Сумма вознаграждения пока не установлена.

В июне по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан работавший на кафедре естественных наук одного из немецких университетов россиянин. Тогда сообщалось о, как минимум, трех случаях передачи данных.