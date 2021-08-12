Пластический хирург оценил стоимость нового лица Надежды Кадышевой

Пластический хирург оценил стоимость изменений в лице певицы Надежды Кадышевой в один миллион рублей. Врач Владимир Плахотин уверен, что артистка прибегала к помощи его коллег. Сравнивая фотографии Кадышевой, сделанные в разное время, эксперт пришел к выводу, что она сделала платизмопластику — операцию по подтяжке шейной мышцы. При помощи этого вмешательства пациенты избавляются от лишней жировой ткани.

Плахотин также уверен, что Кадышевой был проведен SMAS-лифтинг. Это процедура сейчас очень популярна. В первую очередь потому, что это способ омолодиться без хирургических манипуляций.

«Подбородок выровняли, овал лица подтянули, убрали брыли. Также сделана блефаропластика нижних век и чек-лифтинг, за счет которого поднялись скулы. На лбу заметны уколы ботокса. Также я вижу контурную пластику в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул. Форма подбородка изменена с помощью геля, и это не самый маленький объем: около четырех „кубиков“», — цитирует пластического хирурга сайт KP.RU.

Эксперт считает, что его коллеги выполнили качественную работу, поэтому артистка значительно помолодела. Также Плахотин отметил, что все перечисленные процедуры можно сделать за один день. Правда, реабилитация после них все равно займет несколько недель. Отеки обычно сходят только на вторую-третью неделю, весь процесс восстановления занимает до двух месяцев.

Не исключено, что Надежда Кадышева давно не появлялась на публике, как раз потому что восстанавливается после хирургических вмешательств. Поклонники даже боялись, что с певицей что-то случилось. Ходили слухи, что артистка больна раком. Онкологи давали неутешительные прогнозы. По мнению экспертов, у знаменитости есть предрасположенность к злокачественным новообразованиям. Как писал 5-tv.ru, сын Надежды Кадышевой рассказал о состоянии певицы.