Онколог дал неутешительный прогноз состоянию Кадышевой: «Чудес не бывает»

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Оксана Тарасова
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Ранее певица перенесла две операции, на последних фото она выглядит уставшей и постаревшей — фанаты полагают, что это следствие тяжелой болезни.

Онколог дал неутешительный прогноз состоянию Кадышевой: «Чудес не бывает»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Вероятность развития рака у Надежды Кадышевой очень высока. В этом уверен врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, у артистки генетическая предрасположенность к такого рода заболеваниям.

В последнее время поклонники 62-летней певицы обеспокоены ее состоянием. На свежих фотографиях она выглядит заметно постаревшей и изможденной. Фанаты удивлены тем, что Надежда Бабкина смотрится намного моложе соратницы по продвижению народной песни на эстраде, хоть и родилась на десяток лет раньше.

Сама Кадышева прежде признавалась, что не раз чувствовала себя на грани жизни и смерти, а также перенесла две серьезные операции. Ей ставили пугающий диагноз — рак. Но опасения врачей оказались напрасными.

«Представляете, каково было наше изумление, когда в процессе операции врачи поняли, что страшный диагноз не подтверждается?! После этого этапа я поверила в настоящие чудеса», — рассказывала певица журналистам.

Instagram @ngbabkina

Онколог Черемушкин позитивного настроя Кадышевой не разделяет. Он уверен, что недуг еще может омрачить жизнь знаменитости.

«Есть генетическая предрасположенность, передаваемая из поколения в поколение. Существует вероятность повторения болезни, он почти стопроцентный, это очень высокие риски. Чудес не бывает», — цитирует специалиста blitz.plus.

В 2018 году Надежда Кадышева пережила сердечный приступ. Как пишет сайт KP.RU, сейчас исполнительница тоже чувствует себя нехорошо — ее часто беспокоят головные боли. Прежде, как и ее покойные мама и сестра, артистка страдала депрессией и спасалась от тревоги соответствующими препаратами. Такой набор, как говорят в окружении Кадышевой, кого угодно заставит выглядеть уставшим и старше своего возраста.

Ранее 5-tv.ru публиковал снимок Надежды Кадышевой без фотошопа, после которого публика еще активнее стала приписывать скрытной певице страшную болезнь.

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