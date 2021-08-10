Сын резко исхудавшей Надежды Кадышевой рассказал о состоянии певицы

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 022

Поклонников напугали последние фото артистки, где она выглядит несколько постаревшей. Некоторым поклонникам вид певицы даже показался болезненным.

Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сын и концертный директор певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк опроверг слухи о ее плохом самочувствии.

«Слава богу, все хорошо. Операции были очень давно, поэтому у нее все в порядке полностью», — сообщил сын народной артистки РФ в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Костюк пояснил, что из-за ограничений по коронавирусу в последнее время снизилась концертная активность певицы, однако несколько мероприятий с ее участием пройдут уже в сентябре. При этом он еще раз подчеркнул, что у Кадышевой нет проблем со здоровьем, и пригрозил последствиями тем, кто распространяет слухи о ее плохом состоянии.

«Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава Богу. <…> Я видел эти истории в желтой прессе, <…> наши юристы уже этим занимаются», — заявил Костюк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники 62-летней Надежды Кадышевой обеспокоены ее состоянием. На последних фото она выглядит уставшей и даже как будто постаревшей — фанаты предполагают, что это следствие тяжелой болезни. В то же время врач-онколог предсказал высокую вероятность развития у певицы рака, указав на генетическую предрасположенность, передаваемую из поколения в поколение. Эта информация подтверждения не нашла.

Сама Кадышева признавалась, что не раз чувствовала себя на грани жизни и смерти, и даже перенесла две серьезные операции. Певице ставили пугающий диагноз — рак, однако опасения врачей оказались напрасными. Кроме того, в 2018 году Кадышева пережила сердечный приступ.

Тема:
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