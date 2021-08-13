Мой ласковый и нежный зверь: почему жертвы насилия остаются с обидчиком

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 002

В беседе с 5-tv.ru психолог Алина Аккиева объяснила, откуда «растут ноги» созависимых отношений.

Фото, видео: Depositphotos / AndreyPopov; 5-tv.ru

Зачастую жертвы домашнего насилия не находят в себе силы расстаться со своим обидчиком, или абьюзером, как это сейчас модно называть. В беседе с 5-tv.ru психолог Алина Аккиева объяснила, откуда «растут ноги» созависимых отношений.

Решиться порвать отношения с тираном, и даже осмелиться пойти с заявлением в полицию из-за его постоянного рукоприкладства могут лишь единицы. Большинство предпочитает не «выносить сор из избы», демонстрируя, казалось бы, нелогичное поведение — остаться с партнером и даже встать на его защиту.

Психолог считает, что фундамент закладывается еще в раннем возрасте. Наглядный пример родителей мы перенимаем из детства и уже во взрослой жизни переносим его на собственные отношения. Дальнейший сценарий развития событий будет выстраиваться в зависимости от того, насколько позитивным или негативным был этот опыт.

«Если опыт был травматичным, болезненным и связан с любого рода насилием — физической или вербальной агрессией — то мы этот опыт переносим и в свои последующие отношения. Жертвы домашнего насилия словно убеждены, что они только такого отношения и заслуживают. Рядом с агрессорами их самооценка падает, они верят, что недостойны любви и, более того, заслуживают наказания. Возникает хроническое чувство вины», — обозначила эксперт.

При этом очень часто абьюзер компенсирует свою агрессию. Он может извиниться и проявить ласку и нежность. Банальный букет цветов или подарок — по ним вы сможете вычислить своего тирана. За компенсацией следует прощение, но потом все возвращается на круги своя.

«Отношения становятся цикличными», — вынесла вердикт Алина Аккиева.

В итоге жертва и абьюзер «счастливы» вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о ТОП-6 вредных советов для воспитания ребенка-абьюзера.

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