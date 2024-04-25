«Когда замуж?» — как отвечать на неудобные вопросы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 34 0

Психолог Калимуллина: человек имеет право не отвечать на неудобные вопросы

Фото, видео: Depositphotos / GeorgeRudy; 5-tv.ru

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Эксперт советует всегда помнить о своих личных границах. Но как не поддаваться на провокации собеседника?

Незамужние девушки часто подвергаются критике со стороны общества. Не особо воспитанные и нетактичные люди могут прямо в лоб сыпать вопросами: «Когда замуж? Когда появятся дети?»

Многие могут попасть в неловкую ситуацию и не знать, как выпроводить вторгнувшегося из своей личной жизни. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru психолог Наталья Калимуллина объяснила, как огородить себя от неудобных вопросов.

В первую очередь — нужно выстроить личные границы. У человека есть абсолютное право не отвечать на вопросы.

«Каждый человек видит мир через призму своей реальности. И если для одного человека это совершенно естественно иметь в 25 лет мужа и детей, то для другого человека может быть совершенно другая картинка жизни его мечты», — поясняет психолог.

Очень важно понимать, что человек может прямо и открыто говорить о том, что уместно спрашивать, а что нет. Замалчивание может быть знаком для собеседника, что личный вопрос нормален. Отстаивая свои границы, необязательно ругаться и убеждать в своей правоте. Каждый имеет право жить так, как он хочет.

«Если в вашей жизни очень много таких людей, которые нарушают ваши личные границы, то стоит задуматься, а действительно ли они у вас хорошо выстроены или все-таки пора их немножко укрепить», — отметила специалист Калимуллина.

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