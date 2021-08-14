Иван Охлобыстин назвал Рынску «омерзительным персонажем»

Актер Иван Охлобыстин нелестно высказался о светской львице Божене Рынске. По мнению актера, в 2016-м ей не стоило давать язвительных комментариев о трагедии с Ту-154. В результате авиакатастрофы погибла знаменитая благотворительница Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и журналисты известных изданий.

Узнав о катастрофе, Рынска даже не думала скорбеть — она заявила, что рада тому, что ее недоброжелатели оказались на борту рухнувшего воздушного судна.

«Погибли почти сто человек. Нельзя так говорить, как она. Эта Барбара Рынска или как там ее… Со свиньей у меня ассоциация. Словом, она омерзительный персонаж. Я не люблю людей осуждать, но есть такие, которых могу и осудить. И вот она — одна из этих мразей», — сказал актер во время интервью на YouTube-канале Дианы Кади.

При этом Охлобыстин совсем не против людей, которые придерживаются взглядов, не совпадающих с его собственными. Например, артист не имеет ничего против Лии Ахеджаковой, которая часто позволяет себе очень резкие высказывания в адрес действующей власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце 2020 года постами Божены Рынски в социальных сетях заинтересовалась прокуратура. Тогда некая обеспокоенная заявительница потребовала принять меры к светской львицы из-за ее возмутительных высказываний о детях. Рынска заявила, что те «портят жизнь своими криками на детской площадке».