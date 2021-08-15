Неонатолог рассказала, как избежать проблем со здоровьем у недоношенных детей

Поклонники актрисы Елизаветы Арзамасовой и ее супруга-фигуриста и хореографа Ильи Авербуха, которые накануне стали родителями, обеспокоены: рождения малыша все ожидали осенью, а пополнение в звездной семье произошло в середине августа. Несмотря на то, что пара поделилась в социальных сетях снимком с общим наследником — это, кстати, мальчик — и заявили о невероятном счастье, переполняющем их, фанаты полагают, что кроха может быть недоношенным.

О том, что сын Авербуха и Арзамасовой родится осенью, еще в начале лета сообщали в СМИ близкие к супружеской паре источники. В частности, некий коллега спортсмена рассказал сайту KP.RU, что ребенок появится на свет не раньше сентября, а посты знаменитостей были опубликованы ночью 14 августа.

Фанаты атаковали страницы актрисы и фигуриста в Instagram: они спрашивают, почему сынок так рано родился, все ли с ним в порядке, нет ли рисков для него и молодой мамы. По понятным причинам селебрити не могут ответить всем. Поэтому 5-tv.ru обратился за советом к профессионалу. Педиатр и неонатолог Анна Левадная рассказала, как правильно ухаживать за недоношенными младенцами, чтобы избежать опасных последствий родов на три-четыре недели раньше срока.

Instagram @liza_arzamasova

«Самое главное — обеспечить таким детям медицинский контроль, чтобы при необходимости они получали регулярный осмотр офтальмолога для профилактики раннего проявления ретинопатии недоношенных, были осмотрены своевременно педиатром для выявления каких-то дефицитных состояний, вовремя вакцинированы, в том числе — впереди осень — от респираторно-синцитиальной вирусной инфекции», — сообщила эксперт.

По словам Анны Левадной, также раннему малышу нужно регулярно бывать на приеме у невролога, сдавать все назначаемые педиатром анализы, проводить УЗИ. При этом специальные процедуры, массажи или манипуляции остеопата недоношенным детям, как правило, не назначают. Однако схема визитов к врачам формируется лечащим специалистом сугубо индивидуально.

«Все дети разные, очень сильно прогноз и тактика ведения ребенка зависит от того, какие диагнозы были поставлены в раннем неонатальном периоде. В зависимости от этого принимается решение о дальнейшей тактике ведения данного ребенка. Прогноз может быть абсолютно разным, и зависит он от течения неонатального периода», — отметила Левадная.

Звезда сериала «Папины дочки» и постановщик ледовых шоу поженились в декабре прошлого года. О новом статусе пары публика узнала только после церемонии в ЗАГСе — о радостном событии они рассказали в социальных сетях. Об интересном положении 26-летней Арзамасовой стало известно в апреле 2021-го, к тому моменту у нее уже заметно округлился живот. Для артистки это первый ребенок, а для 47-летнего Ильи Авербуха — второй. Его старшему наследнику от Ирины Лобачевой Мартину уже 16 лет.

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