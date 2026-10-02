Простой тест: какой тип кашля может указывать на рак легких

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Наблюдение за своим состоянием поможет вовремя выявить «тихого убийцу».

Какие есть симптомы рака легких: диагностика и профилактика

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Длительный кашель и одышка входят в симптомы рака легких

Среди симптомов рака легких специалисты выделяют несколько видов кашля, а также другие изменения в самочувствии, которые не стоит оставлять без внимания. Об этом сообщило Mirror.

Какой кашель нельзя игнорировать

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) ранее опубликовала информацию о симптомах рака легких в рамках Всемирного дня борьбы с этим заболеванием.

Один из основных признаков — кашель, который не проходит в течение трех недель или дольше. Также специалисты советуют обратить внимание на постоянный кашель, если со временем он становится сильнее.

Еще одним тревожным симптомом считается кашель с кровью. Кроме того, поводом обратиться к врачу могут стать повторяющиеся инфекции дыхательных путей.

При этом появление подобных симптомов не означает, что у человека обязательно есть онкологическое заболевание. В NHS рекомендуют обратиться к терапевту, чтобы выяснить причину изменений в состоянии здоровья.

Какие еще симптомы могут появиться

Помимо продолжительного или усиливающегося кашля, специалисты советуют обращать внимание на боль при дыхании или кашле.

Среди других возможных признаков заболевания называются постоянная одышка и усталость. Также насторожить могут снижение аппетита и необъяснимая потеря веса.

В NHS подчеркивают значение раннего выявления заболевания. При появлении тревожных симптомов рекомендуется обратиться к врачу, поскольку причиной изменений может быть не только рак легких, но и другие состояния.

Раннее обращение к врачу при появлении необычного или длительного кашля помогает своевременно установить его причину и при необходимости начать лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

17:39
Взломали аккаунт? Что нужно сделать, чтобы защитить деньги и личные данные
17:29
«С удовольствием»: Алика Смехова показала теплую встречу с отцом
17:28
Дочь Бориса Немцова Жанна* внесена в реестр иноагентов
17:15
Глава Бурятии Цыденов опроверг приезд погибшей от чумы женщины
17:09
Простой тест: какой тип кашля может указывать на рак легких
17:01
Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Это фантазия»: защита Седоковой опровергла, что все квартиры были куплены Тиммой
Никто не мог разгадать: ИИ взломал шифр 100-летней давности
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня