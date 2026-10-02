Простой тест: какой тип кашля может указывать на рак легких

Длительный кашель и одышка входят в симптомы рака легких

Среди симптомов рака легких специалисты выделяют несколько видов кашля, а также другие изменения в самочувствии, которые не стоит оставлять без внимания. Об этом сообщило Mirror.

Какой кашель нельзя игнорировать

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) ранее опубликовала информацию о симптомах рака легких в рамках Всемирного дня борьбы с этим заболеванием.

Один из основных признаков — кашель, который не проходит в течение трех недель или дольше. Также специалисты советуют обратить внимание на постоянный кашель, если со временем он становится сильнее.

Еще одним тревожным симптомом считается кашель с кровью. Кроме того, поводом обратиться к врачу могут стать повторяющиеся инфекции дыхательных путей.

При этом появление подобных симптомов не означает, что у человека обязательно есть онкологическое заболевание. В NHS рекомендуют обратиться к терапевту, чтобы выяснить причину изменений в состоянии здоровья.

Какие еще симптомы могут появиться

Помимо продолжительного или усиливающегося кашля, специалисты советуют обращать внимание на боль при дыхании или кашле.

Среди других возможных признаков заболевания называются постоянная одышка и усталость. Также насторожить могут снижение аппетита и необъяснимая потеря веса.

В NHS подчеркивают значение раннего выявления заболевания. При появлении тревожных симптомов рекомендуется обратиться к врачу, поскольку причиной изменений может быть не только рак легких, но и другие состояния.

Раннее обращение к врачу при появлении необычного или длительного кашля помогает своевременно установить его причину и при необходимости начать лечение.

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