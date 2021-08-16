Видео задержания главного борца с коррупцией в Петербурге
По версии следствия, Максим Розсыпало вместе с другими сотрудниками Северо-Западной таможни получал регулярно взятки от одного из предпринимателей.
Фото, видео: Depositphotos / zestmarina; СК РФ
Следственный комитет опубликовал видео задержания главного борца с коррупцией в Петербурге Максима Розсыпало. На кадрах, обнародованных ведомством, запечатлено, как таможенник получает крупную сумму от неизвестного, после чего его берут с поличным правоохранители.
Предположительно, воспользовавшись своими служебными полномочиями, сотрудник Северо-Западной таможни вместе с коллегами регулярно получал взятки от одного из бизнесменов. Около года он занимал должность начальника службы по противодействию коррупци, однако не отметился какими-либо результативными действиями по пресечению коррупционных проявлений.
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