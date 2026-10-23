«Мы не опустим руки»: возлюбленный Лерчек рассказал о переменах в ее лечении

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Из-за ухудшения самочувствия блогер не могла нормально передвигаться.

Лерчек заменили обезболивающие после жалоб на сильные боли

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини рассказал о ее самочувствии на фоне ухудшения здоровья. По его словам, в последнее время сильная боль мешала знаменитости нормально передвигаться. Об этом он написал в социальных сетях.

Сквиччиарини отметил, что из-за болевого синдрома Чекалина принимала обезболивающие, которые повлияли на ее питание и привели к потере веса. После консультаций с несколькими врачами препарат заменили.

По словам Луиса, после смены обезболивающего состояние блогера улучшилось: сейчас она может лучше двигаться. Он также объяснил, почему семья некоторое время не рассказывала о происходящем.

«В последние недели настроение для создания контента было не самым лучшим. Но я хотел, чтобы вы знали эту информацию от нас, чтобы избежать сплетен и лжи вокруг этого. <…> Мы не опустим руки», — написал Сквиччиарини.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лерчек рассказала о прогрессировании онкологического заболевания. По словам Чекалиной, результаты ПЭТ-КТ показали рост метастазов в надпочечниках, яичниках и легких. Сейчас блогер начинает вторую линию химиотерапии. Ее близкие также рассматривают дополнительные варианты лечения.

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