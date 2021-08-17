Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Ил».

О причинах смерти пока не сообщается. По информации 5-tv.ru, в последнее время Юрасов тяжело болел. Создателя «Ил» не стало сегодня ночью.

«Глубокие инженерно-технические знания Андрея Владимировича позволяли выполнять работы с высоким качеством и результативностью. Сотрудники предприятия навсегда запомнят его как профессионала своего дела, который умел оперативно решать поставленные задачи, грамотно взаимодействовать с коллегами и партнерами, представителями самых разных структур и главного заказчика военно-транспортных самолетов — Минобороны России», — говорится в некрологе.

Карьеру на Авиационном комплексе им. С. В. Илюшина будущий главный конструктор начала еще в 1981 год в должности техника.

Под руководством Юрасова были созданы новые модификации самолетов Ил-76 для гражданской авиации — Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А. Также под его руководством были выполнены наземные отработки всех систем опытного самолета модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Именно они позволили начать летные испытания.

Андрей Юрасов награжден орденами Почета и Дружбы, а также медалью «В память 850-летия Москвы».