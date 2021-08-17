В Ростехе подтвердили, что пилоты Ил-112В уводили самолет от жилых домов
В результате авиакатастрофы погибли три человека.
Фото: РИА Новости / Евгений Срибный
В пресс-службе государственной корпорации «Ростех», которая занялась расследованием крушения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье подтвердили, что пилоты воздушного судна уводили самолет от жилых домов. Ранее сообщалось, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ошибка экипажа.
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Ил-112В потерпел крушение между аэродромом Кубинка и Большим Никольским прудом в лесном массиве. На борту находилось три человека. Все погибли.
Причины трагедии выясняет специально созданная комиссия.
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