В Ростехе подтвердили, что пилоты Ил-112В уводили самолет от жилых домов

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Карина Бернтгольц
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В результате авиакатастрофы погибли три человека.

В Ростехе подтвердили, что пилоты Ил-112В уводили самолет от жилых домов

Фото: РИА Новости / Евгений Срибный

Тема:
Крушение Ил-112В в Подмосковье

В пресс-службе государственной корпорации «Ростех», которая занялась расследованием крушения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье подтвердили, что пилоты воздушного судна уводили самолет от жилых домов. Ранее сообщалось, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ошибка экипажа.

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Ил-112В потерпел крушение между аэродромом Кубинка и Большим Никольским прудом в лесном массиве. На борту находилось три человека. Все погибли.

Причины трагедии выясняет специально созданная комиссия. 

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