Стали известны имена экипажа разбившегося Ил-112В в Подмосковье

Разбившимся в Подмосковье опытным образцом военно-транспортного самолета Ил-112В управлял опытнейших экипаж ПАО «Ил». Уже подтверждено — все трое погибли.

«В 11.18 при выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе н. п. Никольское произошло крушение легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — говорится в официальном заявлении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

На борту находились: шеф-пилот ПАО «Ил», Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Дмитрий Комаров. testpilot.ru

Известно, что слаженная команда трех летчиков регулярно испытывала новейшие разработки транспортных самолетов. Так, 30 марта 2019 года экипаж под командованием Куимова совершил первый полет на новом пассажирском региональном турбовинтовом самолете Ил-114-300.

Николай Куимов легендарный пилот среди испытателей. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. После окончания подготовки летчиков испыталетей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова пришел в ОКБ имени Ильюшина. В общей сложности он освоил более 35 типов самолетов.

Николай Куимов. Kremlin.ru

Предварительной причиной крушения Ил-112В стал отказ двигателя. Момент авиакатастрофы сняли очевидцы. На кадрах видно, как во время полета загорелся правый двигатель. После чего самолет перевернулся «брюхом кверху» и рухнул в лесной массив между Кубинкой и Большим Никольским озером.

Николай Хлудеев

Известно, что 13 августа самолет прибыл из Воронежа для участия в международном форуме «Армия-2021».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сегодня ночью после продолжительной болезни скончался главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Также, как и Куимов, долгие годы он посвятил работе на Авиационном комплексе им. С. В. Илюшина.