Автор видео с крушением Ил-112В о катастрофе: «Был глухой взрыв»

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 247

Один из самых ожидаемых в России военных аппаратов упал во время тренировочного полета. Погибли три человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Крушение Ил-112В в Подмосковье

Очевидец падения военного самолета Ил-112В в Подмосковье, заснявший происшествие, раскрыл подробности инцидента. По словам юноши, он хотел зафиксировать на камеру полет аппарата, так как его очень интересует авиация, и в кадр попало крушение.

«В какой-то момент, когда он пролетал над аэродромом, я очень сильно испугался. Я в замешательстве был. Пролетая над Никольским полем, он начал сильно крениться. После начал лететь чуть ли не вертикально. Потом воткнулся в землю и разбился. Шум был большой. Сначала был гул двигателя, потому что он вышел из строя. Когда он упал, был глухой взрыв и начался большой пожар», — поделился Дмитрий Овчинников.

Опытный образец военного транспортника Ил-112В потерпел крушение между аэродромом Кубинка и Большим Никольским прудом в лесном массиве в Московской области. На борту находилось три человека. Все они погибли. Причины трагедии выясняет специально созданная комиссия.

Как писал 5-tv.ru, заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин назвал Ил-112В самым ожидаемым самолетом в России.

Тема:
Крушение Ил-112В в Подмосковье
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