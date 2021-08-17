Автор видео с крушением Ил-112В о катастрофе: «Был глухой взрыв»
Один из самых ожидаемых в России военных аппаратов упал во время тренировочного полета. Погибли три человека.
Фото, видео: 5-tv.ru
Очевидец падения военного самолета Ил-112В в Подмосковье, заснявший происшествие, раскрыл подробности инцидента. По словам юноши, он хотел зафиксировать на камеру полет аппарата, так как его очень интересует авиация, и в кадр попало крушение.
«В какой-то момент, когда он пролетал над аэродромом, я очень сильно испугался. Я в замешательстве был. Пролетая над Никольским полем, он начал сильно крениться. После начал лететь чуть ли не вертикально. Потом воткнулся в землю и разбился. Шум был большой. Сначала был гул двигателя, потому что он вышел из строя. Когда он упал, был глухой взрыв и начался большой пожар», — поделился Дмитрий Овчинников.
Опытный образец военного транспортника Ил-112В потерпел крушение между аэродромом Кубинка и Большим Никольским прудом в лесном массиве в Московской области. На борту находилось три человека. Все они погибли. Причины трагедии выясняет специально созданная комиссия.
Как писал 5-tv.ru, заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин назвал Ил-112В самым ожидаемым самолетом в России.
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