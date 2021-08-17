Поклонники разглядели синяки на исхудавшем теле певицы МакSим

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Елизавета Мареныч
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Исполнительница показала изменившуюся фигуру после комы.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеславй, Instagram @maksimartist

Российская певица МакSим после полуторамесячной борьбы с тяжелой болезнью, наконец, оказалась дома. В кругу близких людей исполнительница действительно быстрее идет на поправку и даже делится с поклонниками личными фотографиями. Не так давно звезда отечественной эстрады опубликовала в сторис Instagram очередной снимок, на котором предстала чуть ли не в полный рост.

Поводом для публикации послужил подаренный певице МакSим роскошный букет, в который была вложена записка. Охапкой цветов исполнительницу порадовали участники ее фан-клуба.

«Желаем тебе восстановления, никуда не спеши, делай все как нужно твоему организму, а мы всегда будем тебя поддерживать!» — написали поклонники.

Instagram @maksimartist

Однако пользователи сети обратили внимание не на теплые слова в адрес исполнительницы, а скорее на ее болезненный внешний вид. Поклонники удивились экстремальной худобе артистки. Также некоторые внимательные фанаты разглядели следы от синяков, которые остались на шее звезды. 

Напомним, во время медикаментозного сна МакSим была подключена к аппарату ИВЛ, однако вскоре он перестал справляться. Затем медики перевели знаменитость на ЭКМО, чтобы насыщать ее кровь кислородом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МакSим показала похудевшее тело на первом фото после выписки из больницы.

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