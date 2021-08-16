МакSим показала похудевшее тело на первом фото после выписки из больницы

Российская певица Марина Максимова, известная как МакSим, продолжает радовать поклонников. На свой станице в Instagram звезда разместила домашнее фото, на котором засветила свои стройные ножки и огромный букет цветов.

«Спасибо, Дмитрий Борисов», — подписала пост поп-дива.

Фанаты были рады вновь убедиться, что МакSим идет на поправку, однако в то же время и нашли новый повод для беспокойства. Юзерам показалось, что артистка слишком сильно похудела. Впрочем, часть фолловеров настояла на том, что такие изменения в фигуре после серьезной болезни вполне нормальны и ожидаемы.

Instagram @maksimartist