МакSим показала похудевшее тело на первом фото после выписки из больницы

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Карина Бернтгольц
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Артистка выложила снимок с цветами и поблагодарила Дмитрия Борисова.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @maksimartist

Российская певица Марина Максимова, известная как МакSим, продолжает радовать поклонников. На свой станице в Instagram звезда разместила домашнее фото, на котором засветила свои стройные ножки и огромный букет цветов.

«Спасибо, Дмитрий Борисов», — подписала пост поп-дива.

Фанаты были рады вновь убедиться, что МакSим идет на поправку, однако в то же время и нашли новый повод для беспокойства. Юзерам показалось, что артистка слишком сильно похудела. Впрочем, часть фолловеров настояла на том, что такие изменения в фигуре после серьезной болезни вполне нормальны и ожидаемы.

Instagram @maksimartist

О проблемах со здоровьем МакSим стало известно после ее концерта в Казани 12 июня. 19 июня врачи ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, и только 3 августа она пробудилась от медикаментозного сна. О том, что Максимова пришла в себя и находится в ясном сознании, ее представители рассказали 7 августа, а 11-го она опубликовала первый пост в соцсетях.

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