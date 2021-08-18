Рудковская показала первые шаги младшего сына: рванул не к маме
10-месячный Арсений Плющенко порадовал родителей своими первыми успехами.
Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Известная российская телеведущая Яна Рудковская поделилась с поклонниками радостной новостью: их младший с Евгением Плющенко сын начал бодро ходить. Маленький Арсений потянулся к игрушке и сделал первые шаги, которые запечатлели на камеру. Виде этого счастливого момента продюсер Димы Билана опубликовала в Instagram.
«Арсюшка пошел. 10 месяцев! А ведь есть кто меня критиковал за вожжики! Проверенный способ еще со времен Царской России», — подписала ролик Рудковская.
Поклонники не смогли удержать от комментариев — крошечный наследник Плющенко вызвал в них умиление и восторг.
«Какая сладость!»
«Какой сладкий пупсик!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи раскритиковали Рудковскую за нестандартный способ обучения ребенка ходить. Большинство комментаторов напомнили продюсеру, что врачи не рекомендуют применять вожжи для маленьких детей.
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