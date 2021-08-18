Рудковская показала первые шаги младшего сына: рванул не к маме

Известная российская телеведущая Яна Рудковская поделилась с поклонниками радостной новостью: их младший с Евгением Плющенко сын начал бодро ходить. Маленький Арсений потянулся к игрушке и сделал первые шаги, которые запечатлели на камеру. Виде этого счастливого момента продюсер Димы Билана опубликовала в Instagram.

«Арсюшка пошел. 10 месяцев! А ведь есть кто меня критиковал за вожжики! Проверенный способ еще со времен Царской России», — подписала ролик Рудковская.

Поклонники не смогли удержать от комментариев — крошечный наследник Плющенко вызвал в них умиление и восторг.

«Какая сладость!»

«Какой сладкий пупсик!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи раскритиковали Рудковскую за нестандартный способ обучения ребенка ходить. Большинство комментаторов напомнили продюсеру, что врачи не рекомендуют применять вожжи для маленьких детей.