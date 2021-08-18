Какие знаки зодиака ждет «денежный поток» до середины сентября

Астролог Наталья Коляда назвала четыре знака зодиака, которые разбогатеют до середины следующего месяца. По словам эксперта, с 16 августа по 10 сентября Венера будет находиться в Весах. Вторая планета от Солнца отвечает за денежные потоки, пишет сайт Astromeridian. В период покровительства Венеры несколько представителей зодиакального круга смогут улучшить свое финансовое положение.

Телец

Эти представители зодиакального круга разбогатеют благодаря своему уму и стараниям. До середины сентября Тельцы получат прибавку к зарплате. Возможно руководство оценит их труды по заслугам и выдаст им премию.

Весы

В августе Весы могут позволить себе немного расточительными. В последний летний месяц побалуйте себя шопингом или походом в салон красоты. Звезды к вам благосклонны. Даже несмотря на серьезные траты, до середины сентября вы все равно останетесь в плюсе.

Козерог

Козерогам стоит заняться самообразованием. Вложите свои средства в курсы повышения квалификации, посетить международные семинары. Поверьте, ваши вложения в себя — обязательно окупятся.

Водолей

Этих представителей воздушной стихии в ближайшее время стоит ожидать финансовый поток. До середины сентября Водолеи могут получить большую прибыль — это может быть наследство или дивиденды по акциям. Потратьте эту сумму с удовольствием. Часть денег можно вложить в путешествие.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-4 знаков зодиака, которые скоро могут стать неприлично богатыми.