Экс-жена Пьехи об очернении сына: «Молодец, Ирка, надо было еще ногой поддать!»

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Егор Измалкин
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Накануне в эфире федерального канала Ирина Безбородова негативно высказалась о наследнике певца, пытаясь склонить участников программы на свою сторону.

Экс-жена Пьехи об очернении сына: «Молодец, Ирка, надо было еще ногой поддать!»

Фото: Instagram @wolfieha, @knyaginya

Бывшая жена и певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова заявила, что их сына Петю выставили извергом в ток-шоу на телеканале «Россия 1», которое было посвящено нападению на мальчика соседки Ирины Безбородовой.

«Суть позиции Ирины Безбородовой сводится к тому, что Петя — исчадие ада, и потому его отлупить не грех. Он бьет других детей шлангом и кочергой, пока робкие родители заламывают руки и слезно просят детишек с ним не общаться. Он силой вовлекает их в свое ОПГ, откуда им не выбраться», — возмутилась девушка в сторис своего Instagram.

При этом она не отрицает, что сын иногда хулиганит, при этом родители всячески пытаются исправить это и применяют привентивные меры, чтобы он не переходил границы дозволенного. Однако мать не считает, что взрослые имеют право наказывать его рукоприкладством.

«У вас в окружении нет и не было гиперактивных мальчишек? Вот прям ни одного? Кто что-то не портил? Не шалил? С кем вы в таких случаях отношения выясняли? С родителями? Или сразу пацану поддых, чтоб неповадно?» — обратилась Горчакова к подписчикам.

По ее мнению, вся программа была построена так, чтобы оправдать Безбородову и напротив, «облить грязью» Петю.

«У меня сложилось мнение, что всю программу Безбородова пыталась выставить моего сына в таком свете, чтобы присутствующие в конце закивали и закричали: Молодец, Ирка, надо было еще ногой поддать!» — возмутилась Горчакова.

Об избиении сына Стаса Пьехи Пети стало известно в начале июля. Мальчик в ходе конфликта с соседкой проткнул надувной бассейн на ее участке, отчего та рассердилась. От женщины досталось и родственникам Пети, в том числе его бабушке. Сын артиста был госпитализирован.

В день конфликта Безбородова призналась, что «схватила сына Стаса Пьехи и швырнула его об землю». Кроме того, есть свидетели произошедшего. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела. Следователи изучили все обстоятельства, пришли к выводу, что все-таки имеются события преступления. Позже Безбородова, вероятно, сделала монтаж ранее распространившейся в соцсетях записи, чтобы доказать, будто бы никакого избиения не было.

Как писал 5-tv.ru ранее, Наталья Горчакова посчитала, что в шоу об избиении ее сына показали медицинские заключения о травмах в урезанном виде.

Экс-жена Пьехи об очернении сына: «Молодец, Ирка, надо было еще ногой поддать!»

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